DIRETTA/ Audace Cerignola Monterosi Tuscia video streaming tv: breve storia (Serie C, 18 febbraio 2024)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA MONTEROSI TUSCIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Audace Cerignola Monterosi Tuscia pone di fronte due formazioni che si sono affrontate all’interno della propria storia solamente in tre circostanze con 9 reti complessive la media ti tre gol a partita. La prima volta che queste due formazioni si sono ritrovate contro all’interno di una manifestazione sportiva è stato il 4 settembre 2022 con la tripletta nella prima frazione di un super Rocco Costantino.

Pugliesi che riuscirono a rifarsi nella gara di ritorno imponendosi con lo stesso risultato grazie alle reti firmate da Langella, D’Andrea e Ligi. L’ultima sfida giocata da queste due formazioni, nonché quella della gara di andata di quest’anno, è stata svolta in terra laziale. Successo con il risultato in trasferta di 0-3 per i pugliesi grazie alle reti firmate da Tascone, Leonetti e D’Andrea. (Marco Genduso)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Essendo la Serie C un’esclusiva Sky, l’unico modo per seguire la diretta di Audace Cerignola Monterosi Tuscia sarà sui canali della tv satellitare in questione. In più servirà acquistare un pacchetto Calcio. Con le medesime modalità, anche sulla piattaforma di NowTv sarà possibile seguire questo match.

LA PRESENTAZIONE

Siamo pronti a vivere un’altra serata di grande sport per la diretta di Audace Cerignola Monterosi Tuscia, valida per la 27esima giornata di Serie C che prenderà il via alle 20,45 di oggi 18 febbraio. Gli uomini di Cerignola sono attualmente al decimo posto in classifica, cercheranno sicuramente di riscattarsi dopo un pareggio nel derby contro il Taranto, dove entrambe le squadre non sono riuscite a sbloccare il punteggio.

D’altra parte del campo i laziali del Monterosi Tuscia, fanalino di coda in classifica, cercheranno disperatamente punti per risalire la china e allontanarsi dalla zona retrocessione. Purtroppo la situazione non è delle migliori, ma nessuno vieta alla squadra di credere in una rimonta che avrebbe dello spettacolare.

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA MONTEROSI TUSCIA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo ora alle probabili formazioni della diretta di Audace Cerignola Monterosi Tuscia. Per i pugliesi, sembra che l’attaccante Leonetti sia destinato a essere titolare, sfruttando la sua forma impressionante evidenziata nelle recenti uscite. La sua abilità nel mantenere una corsa intensa per l’intera durata della partita potrebbe diventare un fattore determinante quando la difesa avversaria inizierà a mostrare segni di cedimento.

La formazione laziale si affiderà nuovamente al talento di Vano in attacco. Questo attaccante ha dimostrato di essere una certezza nel reparto offensivo della squadra, confermandosi anche come uno dei principali realizzatori. È persino andato a segno nella recente uscita.

AUDACE CERIGNOLA MONTEROSI TUSCIA, LE QUOTE

Osserviamo insieme le quote per la diretta di Audace Cerignola Monterosi Tuscia sapendo che: la vittoria casalinga distinta dal segno 1 è data a 1,9. Mentre il segno 2 è fissato a 2,8. Il pareggio invece è quotato a 2,4











