DIRETTA AUDACE CERIGNOLA PESCARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arrivano da due gironi diversi e le storie sono molto differenti, quindi non ci possono essere grandi numeri nei precedenti della diretta Audace Cerignola Pescara, però due partite le possiamo trovare e sono molto recenti. Infatti nella Serie C campionato 2022-2023 pugliesi e abruzzesi erano stati inseriti nello stesso girone e di conseguenza abbiamo le due partite alle quali vogliamo adesso fare riferimento.

In entrambi i casi era stato decisivo il fattore campo, ma il Pescara aveva segnato un gol in più (adesso farebbe la differenza): 2-0 del Delfino allo stadio Adriatico sabato 22 ottobre 2022, poi al ritorno in Puglia aveva vinto per 1-0 l’Audace Cerignola sabato 25 febbraio 2023. Il ricordo casalingo è felice per il Cerignola, invece il Pescara farebbe la firma per un doppio confronto ancora così. Adesso però evidentemente la posta in palio è molto più alta, siamo alla semifinale playoff e allora cediamo la parola alla diretta Audace Cerignola Pescara! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA PESCARA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se hai intenzione di seguire la diretta Audace Cerignola Pescara ma non hai la possibilità di andare allo stadio allora potrai vedere il match con un’iscrizione a Sky oppure a Now. Entrambe queste piattaforme garantiranno lo streaming dell’incontro utilizzando le applicazioni di Sky Go e NOW TV. Il canale di riferimento per gli abbonati all’emittente satellitare è Sky Sport 256 per quanto riguarda invece la messa in onda televisiva.

AUDACE CERIGNOLA PESCARA, SECONDA CONTRO QUARTA CLASSIFICATA

Comincia domenica 25 maggio 2025 alle ore 20:00 la diretta Audace Cerignola Pescara. Presso lo Stadio Domenico Monterisi di Cerignola prosegue il cammino nei playoff che valgono la promozione in Serie B sia per i pugliesi che per gli abruzzesi, che si apprestano appunto ad affrontare la semifinale in un altro doppio confronto. I padroni di casa, secondi al termine della stagione regolare nel girone C, arrivano a questo appuntamento dopo aver pareggiato sia in casa che in trasferta contro la promettente Atalanta U23.

I biancazzurri si sono invece imposti ai quarti di finale contro la Vis Pesaro battendo i biancorossi di mister Stellone sia all’Adriatico che al Benelli. Il tecnico dei Delfini, mister Silvio Baldini, non ha mai nascosto la sua fiducia nella propria squadra dichiarando spesso di puntare quantomento alla finale, anch’essa da disputare in due sfide che sono programmate per il 2 ed il 7 giugno. Terminato il torneo al quarto posto nel girone B, il Pescara ha saputo andare avanti mentre sono state eliminati altre compagini che hanno finito l’annata in posizioni migliori come ad esempio la Torres.

AUDACE CERIGNOLA PESCARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Pescara ipotizziamo di vedere dal primo minuto un 3-5-2 con Greco, Visentin, Gonnelli, Martinelli, Russo, Tascone, Capomaggio, Bianchini, Coccia, Salvemini e Cuppone per quanto riguarda la compagine guidata in panchina dal tecnico Raffaele. Stando poi anche ai risultati più recenti ottenuti i biancazzurri potrebbero iniziare l’incontro utilizzando il modulo 4-3-3 con Plizzari, Letizia, Brosco, Pellacani, Meazzi, Moruzzi, Kraja, Dagasso, Merola, Tonin e Bentivegna scelto dall’allenatore degli abruzzesi Silvio Baldini.

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA PESCARA, LE QUOTE

Le quote delle varie agenzie di scommesse sportive vedono i pugliesi come favoriti per l’esito finale della diretta Audace Cerignola Pescara, almeno alla vigilia del match. Secondo quanto offerto per esempio da bookmakers come Sisal, i pugliesi sarebbero dati vincenti a 2.50. Gli abruzzesi avrebbero invece le stesse possibilità di aggiudicarsi un successo in trasferta rispetto a quelle di chiudere questa gara d’andata in parità alla luce delle quotazioni per i segni x e 2, entrambi fissati appunto a 3.00.