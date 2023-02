Diretta/ Audace Cerignola Pescara, video streaming tv: scontro diretto (Serie C)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA PESCARA: OSPITI FAVORITI!

Audace Cerignola Pescara, in diretta alle ore 17.30 di sabato 25 febbraio 2023 allo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, è una gara valida per la 29° giornata del girone A di Serie C. Scontro diretto in zona playoff tra due formazioni reduci da una serie positiva di quattro partite.

L’Audace Cerignola è quinto in classifica con 42 punti, frutto di undici vittorie, nove pareggi e otto sconfitte. I gialloblu nell’ultimo turno hanno raccolto un pareggio per 0-0 contro il Taranto. Il Pescara, invece, è terzo con 48 punti, raccolti grazie a quattordici vittorie, sei pareggi e otto sconfitte. Il Delfino nell’ultima giornata è stato fermato sull’1-1 dai campani del Giugliano.

AUDACE CERIGNOLA PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Audace Cerignola Pescara non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Audace Cerignola Pescara sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA PESCARA

Ancora qualche ballottaggio da valutare per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Pescara. Partiamo dalla compagine gialloblu, in campo con il 3-5-2: Saracco, Allegrini, Capomaggio, Blondett, Russo, Tascone, Langella, Miguel Angel, Righetti, Malcore, D’Andrea. Passiamo adesso al Delfino, il modulo è il 4-3-3: Sommariva, Cancellotti, Boben, Brosco, Crescenzi, Mora, Aloi, Gyabuaa, Rafia, Vergani, Merola.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a conoscere le quote per le scommesse della diretta Audace Cerignola Pescara al via tra pochi istanti. Partiamo dall’1-X-2 grazie ai numeri di Goldbet: la vittoria dell’Audace Cerignola è a 3,00, il pareggio è a 3,00, mentre il successo del Pescara è a 2,40. Gara tattica secondo gli esperti: Under 2,5 a 1,51 e Over 2,5 a 2,40. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,98 e 1,72.

