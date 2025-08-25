Diretta Audace Cerignola Picerno streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 25 agosto 2025

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA PICERNO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Il duello della diretta di Audace Cerignola Picerno è una sfida che ha visto i calabresi prendere il sopravvento, ma senza nulla concedere all’intensità del gioco. In nove confronti ufficiali, il Picerno ha messo a referto quattro vittorie, mentre l’Audace ha risposto con due successi, lasciando spazio anche a tre pareggi, raccontando così un equilibrio mai scontato tra le due squadre. Il confronto non è stato caratterizzato da goleade: i gol totali realizzati sono stati 10 per Cerignola e 11 per Picerno, numeri che riflettono match tesi, spesso decisi da dettagli o episodi precisi. Entrambe le squadre hanno mostrato compattezza e carattere.

Video Audace Cerignola Verona (1-1; 2-4 d.c.r.)/ Highlights gol: veneti avanti (Coppa Italia 19 agosto 2025)

Negli ultimi incontri, il Picerno è riuscito a imporsi con una certa regolarità (tre successi e due pareggi nelle ultime cinque sfide), mantenendo una solidità difensiva e capitalizzando con cinismo le occasioni create. L’Audace Cerignola, dal canto suo, non è mai stato domo: ha saputo mantenere alto l’orgoglio nei momenti di difficoltà e rispondere con concretezza. Adesso via al commento della diretta di Audace Ceringola Picerno, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Audace Cerignola Verona (risultato finale 1-1, 2-4 d.c.r.): l'Hellas ai rigori! (18 agosto 2025)

AUDACE CERIGNOLA PICERNO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Per la diretta Audace Cerignola Picerno ricordiamo che tutte le partite del campionato di Serie C sono visibili sui canali Sky Sport per gli abbonati, compresa la possibilità di usufruire anche della diretta streaming video.

AUDACE CERIGNOLA PICERNO: DUE SQUADRE AMBIZIOSE

Un bel posticipo ci attende stasera, lunedì 25 agosto 2025, con la diretta Audace Cerignola Picerno, per la prima giornata del girone C del campionato di Serie C 2025-2026, con fischio d’inizio alle ore 21.00 allo Stadio Domenico Monterisi tra i padroni di casa pugliesi e gli ospiti lucani.

DIRETTA/ Audace Cerignola Avellino (risultato finale 1-0): passano i pugliesi! (10 agosto 2025)

Parliamo di due squadre che ormai si sono ritagliate uno spazio di primo piano in Serie C, espressione di due realtà abbastanza piccole (soprattutto il Picerno), ma con società che lavorano bene e si godono il frutto di questa opera, in particolare l’Audace Cerignola che sta “studiando” per diventare una big della Serie C.

Il secondo posto nello scorso campionato ci ricorda naturalmente che i pugliesi hanno a lungo cullato il sogno della promozione in Serie B, inoltre appena una settimana fa in Coppa Italia l’Audace Cerignola ha portato ai calci di rigore una formazione di Serie A come il Verona, quindi ci sono tutte le premesse per fare di nuovo bene.

Il Picerno invece raggiunge da quattro anni consecutivi i playoff, per la squadra di un Comune con poco più di 5.000 abitanti è naturalmente un traguardo notevolissimo e siamo sicuri che i lucani anche in questo campionato vorranno confermarsi come una delle certezze della categoria, quindi non vediamo l’ora che il campo ci proponga la diretta Audace Cerignola Picerno…

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA PICERNO

Vincenzo Maiuri ha un potenziale dubbio nelle probabili formazioni per la diretta Audace Cerignola Picerno. Indichiamo il modulo 3-5-2 con Cocorocchio, Visentin e Ligi nella difesa a tre davanti al portiere Greco; un folto centrocampo a cinque con Russo, Coccia, Cretella, Moreso e D’Orazio possibili titolari, ma con la variabile Sainz-Maza che potrebbe giocare sulla trequarti alle spalle dei due attaccanti Emmausso e Cuppone.

Claudio De Luca, allenatore del Picerno, potrebbe rispondere con un modulo 4-2-3-1: il portiere dei lucani è Summa; in difesa la linea a quattro con Salvo, Frison, Granata e Perri; nel cuore della mediana indichiamo Bianchi e Marino; il reparto offensivo del Picerno potrebbe invece prevedere Energe, Pugliese ed Esposito sulla trequarti, con Abreu invece possibile centravanti.

PRONOSTICO E QUOTE

Padroni di casa nettamente favoriti: così la pensano le quote Snai per il pronostico sulla diretta Audace Cerignola Picerno. Infatti il segno 1 è proposto a 1,60, con il pareggio invece indicato a 3,35 e infine la quotazione di 5,50 nel caso in cui questa sera vincesse il Picerno.