DIRETTA/ Audace Cerignola Potenza video streaming tv: lucani imbattuti nei precedenti (Serie C 24 marzo 2024)

Eccoci arrivati al momento clou con la diretta tra Audace Cerignola Potenza che sta per avere inizio. Prima del fischio d’inizio diamo uno sguardo ai testa a testa. I gialloazzurri non hanno mai vinto nei sei precedenti tra queste due squadre dove due sono state le vittorie del Potenza e ben quattro i pareggi. Tra l’altro tutte le ultime tre sfide disputate sono finite in parità con tre risultati diversi: 0-0 nel 2022, 1-1 ad aprile 2023 e 2-2 a novembre dello stesso anno.

Come detto ci sono stati anche due successi del Potenza. Il primo in Serie D terminato ben 3-0 nel 2017 davanti a 6000 spettatori. Il secondo successo è della medesima stagione, ma stavolta ai quarti di finale di Coppa Italia Serie D con il 2-0 decisivo per il passaggio del turno in semifinale. (aggiornamento di Christian Attanasio)

AUDACE CERIGNOLA POTENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Audace Cerignola Potenza servirà fare un abbonamento alla TV satellitare di Sky, in più andrà acquistato un pacchetto calcio che sbloccherà i canali dal 251 in poi dove la partita verrà trasmessa. Per chi preferisse lo streaming anche sulla piattaforma NowRv sarà possibile, con le medesime modalità, seguire questa partita.

AUDACE CERIGNOLA POTENZA: CLASSIFICA CORTA

Audace Cerignola Potenza è in diretta dallo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, alle ore 16:15 di domenica 24 marzo: si gioca per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C, girone C 2023-2024. Si affrontano due squadre che ambiscono a guadagnare la salvezza ma che, allo stesso tempo, possono ritagliarsi un posto nei prossimi play-off: i pugliesi, infatti, nonostante le due sconfitte di fila contro Monopoli e Catania, stazionano a quota 40 punti, a sole due lunghezze dalla zona utile per gli spareggi promozione e con sette punti di vantaggio nei confronti del quintultimo posto.

I rossoblù ospiti, anch’essi a quota 40 punti nella graduatoria del girone C, arrivano da un periodo decisamente migliore: nelle ultime cinque uscite sono arrivati ben otto punti e domenica scorsa è arrivato il successo di misura nel derby contro il Picerno, un bel biglietto da visita per continuare a correre e sognare qualcosa in più del mantenimento della categoria.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote Snai di Audace Cerignola Potenza: il segno 1 che regola la vittoria della squadra gialloblù vi farebbe guadagnare 1,97 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3.10 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione rossoblù, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 3.65 volte la somma messa sul piatto.

