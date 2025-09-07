Diretta Audace Cerignola Siracusa, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Monterisi per la terza giornata di Serie C 2025/2026 girone C.

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA SIRACUSA (RISULTATO LIVE 1-0): SI INIZIA

Bastano pochi minuti in questa diretta all’Audace Cerignola per sbloccare la gara contro il Siracusa: il vantaggio arriva con Cuppone, bravo a leggere una disattenzione in fase di impostazione della difesa avversaria. L’attaccante resta alto, approfitta della palla persa e lancia un contropiede fulmineo che si conclude con la sua conclusione precisa in rete.

Un gol che fotografa alla perfezione l’avvio del match: Cerignola aggressivo e pronto a colpire sugli errori del Siracusa, che invece deve ancora trovare ordine e concentrazione per non rischiare di subire altri danni in questa fase iniziale. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA SIRACUSA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Audace Cerignola Siracusa? Facciamo un passo verso le statistiche per capire chi tra le due compagini potrà o meno dare del filo da torcere all’altra e chi quindi è la favorita per la vittoria finale. L’Audace Cerignola presenta cifre interessanti in attacco, con una media di 1,0 gol a partita, ma mostra più vulnerabilità dietro, subendo 1,0 rete in media e con solo il 50 % di clean sheet. Il Siracusa, invece, mette in mostra una solidissima fase difensiva: subisce solo 0,9 gol mediamente a gara e vanta il 40 % di partite con porta inviolata.

Sul piano offensivo i giallorossi superano il Cerignola, trovando spesso la via del gol (media di 2,1 reti segnate a partita). Il confronto si presenta quindi come un contrasto tra la spinta offensiva del Cerignola e la concretezza difensiva del Siracusa, con quest’ultimo pronto a punire ogni disattenzione. Adesso si può finalmente passare al fischio di inizio della diretta di Audace Cerignola Siracusa, il commento live è alle porte perciò non cambiate pagina! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA SIRACUSA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Bisogna sintonizzare il proprio televisore sul canale Sky Sport 254 per seguire la diretta Audace Cerignola Siracusa di Serie C. La partita sarà a disposizione degli abbonati all’emittente satellitare Sky che la trasmetterà pure in streaming on demand per chi volesse utilizzare l’applicazione Sky Go.

AUDACE CERIGNOLA SIRACUSA, ANCORA ZERO VITTORIE

Inizia domenica 7 settembre 2025 alle ore 20:30 la diretta Audace Cerignola Siracusa. Presso lo Stadio Domenico Monterisi di Cerignola si affrontano due società che non sono ancora riuscite ad assaporare la vittoria nell’avvio di questa nuova stagione 2025/2026, sia in campionato che per quanto riguarda la Coppa.

I padroni di casa hanno infatti abbandonato il torneo venendo eliminati dall’Hellas Verona fra le mura amiche dovendo scontrarsi con una squadra di categoria due volte superiore alla loro ma soltanto dopo aver battuto i calci di rigore, dato che la partita si era conclusa con un pareggio per 1 a 1 nel corso dei tempi regolamentari.

In Serie C sono poi arrivati altri due pareggi sia contro l’AZ Picerno che contro il Potenza. Le cose per i siciliani sono andati anche peggio, essendo appunto reduci da tre sconfitte consecutive a partire da quella patita in coppa contro il Foggia nei trentaduesimi di finale della competizione.

Gli azzurri non hanno saputo riscattarsi nel corso delle prime due giornate avendo perso in trasferta di misura sul campo della Salernitana prima e per 2 a 1 poi fra le mura amiche contro il Monopoli. Entrambe le compagini impegnate quest’oggi sono dunque di fatto a caccia della prima vittoria stagionale.

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA SIRACUSA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Si va verso un 3-5-2 con Greco fra i pali, Cocorocchio, Martinelli e Visentin in difesa, Russo, Vitale, Bianchini, Cretella e D’Orazio, Emmausso e Cuppone per mister Maiuri pensando alle eventuali probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Siracusa. Il modulo scelto dal tecnico Turati per gli ospiti dal primo minuto della sfida dovrebbe invece essere il 4-3-3 con Farroni in porta, Iob, Catena, Pacciardi e Puzone dietro, Ba, Candiano e Damian a centrocampo e tridente formato da Guadagni, Contini e Valente.

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA SIRACUSA, LE QUOTE

Non ci resta che analizzare anche il pronostico sulla diretta Audace Cerignola Siracusa secondo le quote Snai. I pugliesi sono favoriti in modo chiarissimo, almeno sulla carta, con il segno 1 a quota 1,40. Già con il pareggio ecco l’intrigante quota 4,40, un successo siciliano invece varrebbe ben 6,00 volte la giocata.