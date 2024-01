DIRETTA/ Audace Cerignola Sorrento (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (14 gennaio 2024)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA SORRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta imminente di Audace Cerignola Sorrento rivela interessanti dinamiche statistiche che possono influenzare il modo in cui entrambe le squadre affronteranno la partita. L’Audace Cerignola sembra prediligere la creazione di azioni offensive dalla zona centrale del campo, con il 31% delle sue azioni che hanno origine in questa regione. Questo potrebbe suggerire una strategia di gioco più equilibrata e centralizzata. Tuttavia, la squadra mostra una certa vulnerabilità difensiva nella zona destra, subendo il 21% dei gol da quella parte. Questo potrebbe essere un punto debole da sfruttare per il Sorrento nel tentativo di penetrare la retroguardia avversaria.

Video/ Sorrento Giugliano (2-0) gol e highlights: De Francesco e Ravasio di rigore (7 gennaio 2024)

D’altra parte, il Sorrento sembra avere una fase di gioco più prolifica tra il 60° e il 75° minuto, segnando la maggior parte dei suoi gol in quel periodo. Questo potrebbe indicare una capacità di resistere e poi colpire nell’arco di tempo menzionato. Inoltre, il 25% delle azioni offensive più pericolose del Sorrento si sviluppa dalla zona sinistra del campo, indicando una possibile preferenza tattica per questo lato. Va notato che l’Audace Cerignola sembra avere una vulnerabilità specifica nella fase finale del match, subendo gol dal 75° al 90° minuto. Questo potrebbe essere un aspetto che il Sorrento cercherà di sfruttare per ottenere risultati positivi nei minuti finali della partita. (agg. Gianmarco Mannara)

Video/ Acr Messina Audace Cerignola (1-2) gol e highlights: sorpasso pugliese! (Serie C, 7 gennaio 2024)

AUDACE CERIGNOLA SORRENTO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Audace Cerignola Sorrento sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Audace Cerignola Sorrento sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

AUDACE CERIGNOLA SORRENTO, ROSSONERI IN SALITA

La diretta Audace Cerignola Sorrento, in programma domenica 14 gennaio alle ore 20:45, racconta della 21esima giornata di Serie C Girone C. I gialloblu sono reduci da ben tre partite consecutive con il 2-0 al Foggia, l’1-0 al Giugliano e il 2-1 esterno in casa del Messina. Nove punti che hanno aiutato l’Audace Cerignola a raggiungere quota 31 in 20 partite, finendo all’ottavo posto.

DIRETTA/ Sorrento Giugliano (risultato finale 2-0): la chiude Ravasio (Serie C, 7 gennaio 2024)

Anche il Sorrento sembra aver trovato la giusta via per riprendersi. Undicesimi in classifica, la squadra rossonera non perde da tre match di fila con due vittorie, quelle con il Catania per 1-0 e Giugliano per 2-0, e un pareggio con la Casertana per 1-1. Nelle ultime nove gare, otto hanno portato punti mentre l’unico ko è stato quello col Brindisi.

AUDACE CERIGNOLA SORRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Sorrento vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Krapikas, difesa con Coccia, Gonnelli, Campomaggio e infine Russo. Le due mezzali saranno Tascone e Leonetti con Ruggiero in cabina di regia. Tridente D’Ausilio, Malcore e D’Andrea.

Risposta del Sorrento con il medesimo assetto tattico. Del Sorbo portiere titolare, retroguardia composta da Todisco e Loreto terzini più la coppia Blondett e Fusco. A centrocampo Cuccurullo, De Francesco e Vitale che unisce qualità e quantità. In attacco La Monica e Bedje agiranno esterni mentre Ravasio sarà il centravanti.

AUDACE CERIGNOLA SORRENTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Audace Cerignola Sorrento danno per favorita la squadra di casa a 1.83. Secondo sisal, la X del pareggio è data a 3.20 mentre il 2 fisso a 4.35.

Almeno tre reti nella partite, quindi l’Over 2.5, sono date a 2.30 contro l’1.50 dell’Under. Gol e No Gol, infine, sono rispettivamente a 2.05 e 1.66.

© RIPRODUZIONE RISERVATA