DIRETTA AUDACE CERIGNOLA TARANTO/ Video streaming tv: quinto incrocio al Monterisi

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA TARANTO: I TESTA A TESTA

Diamo uno sguardo ai precedenti della diretta di Audace Cerignola Taranto. Allo Stadio Domenico Monterisi la gara prima di oggi si è giocata già in quattro occasioni col bilancio in favore dei padroni di casa in grado di vincere due volte. Sono due i pareggi con Taranto che non è riuscito mai a ottenere tre punti in trasferta contro questo avversario battendolo però in quattro occasioni tra le mura amiche dunque a campi invertiti. L’ultimo precedente ci porta alla Serie D della scorsa stagione quando la gara terminò con un pareggio a reti inviolate.

L’ultimo successo dell’Audace Cerignola in casa contro questo avversario è uno 0-3 ma a tavolino del 15 dicembre del 2009. La partita era in realtà terminata col risultato di 2-2. Gli ospiti erano andati in doppio vantaggio dopo undici minuti con i gol di Rodriguez e Sansone. I padroni la pareggiavano grazie alla rete di Favetta e al gol a tempo scaduto di Benvegna. Sarà interessante vedere come andrà la gara di oggi.

AUDACE CERIGNOLA TARANTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Audace Cerignola Taranto sarà naturalmente una diretta streaming video che, come per tutte le partite del campionato di Serie C, sarà garantita sulla piattaforma di Eleven Sports, su abbonamento oppure acquistando in pay-per-view il singolo evento.

AUDACE CERIGNOLA TARANTO: FAVORITI I PADRONI DI CASA MA…

Audace Cerignola Taranto, diretta dall’arbitro Marco Monaldi della sezione Aia di Macerata, si giocherà presso lo Stadio Domenico Monterisi di Cerignola alle ore 21.00 di questa sera, martedì 18 ottobre 2022, per la nona giornata del girone C di Serie C in turno infrasettimanale. Stuzzicante derby pugliese, la classifica ci dice che la diretta di Audace Cerignola Taranto metterà di fronte due squadre che hanno finora avuto un rendimento simile, con 11 punti all’attivo dell’Audace Cerignola e 9 invece per il Taranto, quindi ogni opzione è possibile per le due compagini.

Nella scorsa giornata, l’Audace Cerignola ha ottenuto un buon punto con il pareggio per 1-1 ad Avellino, mentre per il Taranto è arrivata la bella vittoria per 2-0 contro la Juve Stabia che ha permesso di migliorare una classifica che prima era piuttosto preoccupante. Chi vincesse potrebbe avanzare verso i playoff, ma una sconfitta potrebbe indurre a guardarsi alle spalle: è una sorta di bivio, che cosa ci dirà la diretta di Audace Cerignola Taranto?

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA TARANTO

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni verso la diretta di Audace Cerignola Taranto. Modulo 4-3-3 per mister La Porta, che potrebbe schierare l’Audace Cerignola con Saracco in porta; i quattro difensori Botta, Blondett, Ligi e Russo; nel terzetto di centrocampo ipotizziamo Bianco, Tascone e Sainz-Maza; infine nel tridente offensivo potrebbero trovare spazio dall’inizio Achik, Malcore e Neglia.

Il Taranto di mister Capuano potrebbe invece rispondere con un modulo 3-5-2 nel quale ipotizziamo Vannucchi in porta; i tre difensori Manetta, Antonini e Evangelisti; folto centrocampo a cinque con Mastromonaco, Romano, Labriola, De Maria e Ferrara da destra a sinistra; infine nella coppia d’attacco indichiamo possibili titolari Infantino e Guida.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Audace Cerignola Taranto secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,90 volte la posta in palio, mentre poi si sale a quota 3,30 in caso di pareggio (segno X) oppure a 3,80 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Taranto.

