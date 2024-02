DIRETTA/ Audace Cerignola Taranto (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (11 febbraio 2024)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA TARANTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Audace Cerignola Taranto è sempre stato un confronto molto combattuto, con il Cerignola che ha dimostrato di non essere un campo facile nemmeno per squadre di alto livello. Un esempio è il Taranto della stagione 1994/95, allenato da Ivo Iaconi, che non riuscì a vincere al Cerignola, terminando la partita con un pareggio 2-2. Un altro momento significativo risale alla stagione 1999/2000, quando l’Arsenal Taranto, successivamente ripescato in Serie C, subì una sconfitta al Monterisi per 1-2, con i gol di D’Isidoro e D’Antò.

Questa vittoria rappresenta l’ultima volta in cui il Taranto ha trionfato in terra dauna. Da un punto di vista più ampio, i numeri tra le due squadre parlano di due vittorie per parte e quattro pareggi. Tuttavia, va menzionata la finale playoff di giugno 2019, nella quale il Taranto non è riuscito a prevalere e il Cerignola ha conquistato la vittoria, lasciando un segno indelebile nella storia dei confronti tra le due squadre. (agg. Gianmarco Mannara)

AUDACE CERIGNOLA TARANTO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Audace Cerignola Taranto sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Audace Cerignola Taranto sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

AUDACE CERIGNOLA TARANTO, OSPITI AGGUERRITI

La diretta Audace Cerignola Taranto, in programma domenica 11 febbraio alle ore 18:30, racconta della 25esima giornata di Serie C Girone C. I gialloblu sono reduci da un pesante 4-0 in casa della Juve Stabia, vanificando la striscia di due risultati utili consecutivi composta dal pari col Brindisi e la vittoria contro il Crotone.

Il Taranto hanno vinto la loro ultima partita, 2-1 al Monterosi Tuscia, il miglior modo possibile per dimenticare il ko con il Messina e i pareggi con Picerno e Benveneto. Ora i pitagorici hanno raggiunto quota 41, staccando di 6 punti i rivali odierni. Entrambe stanno lottando in piena zona playoff.

AUDACE CERIGNOLA TARANTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Taranto vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-2-1. In porta Trezza, difesa a quattro con Russo, Gonnelli, Capomaggio e Tentardini. A centrocampo spazio a Tascone, Bianco e Ruggiero mentre dietro la punta Malcore ci saranno D’Andrea e Leonetti.

Il Taranto risponde con l’assetto tattico 3-4-3. Tra i pali Vannucci, terzetto arretrato con Luciani, Miceli e Riggio. Agiranno come esterni Vailetti e Ferrara con Calvano e Zonta in mediana. Kanoute e Bifulco supporteranno ai lati l’unica punta Simeri.

AUDACE CERIGNOLA TARANTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Audace Cerignola Taranto favorita la squadra di casa a 2.35. Secondo sisal, il pareggio è dato 2.90 mentre il 2 fisso lo troviamo a tre volte la posta in palio.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è quotato a 2.40 mentre l’Under a 1.48. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.95 e 1.75.

