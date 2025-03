DIRETTA AUDACE CERIGNOLA TRAPANI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Il confronto statistico, ormai un plus delle nostre partite ha oggi come protagoniste nella diretta di Audace Cerignola Trapani che mostra due squadre piuttosto vicine in termini di produzione offensiva, con i pugliesi che segnano in media 1.68 gol a partita e i siciliani leggermente dietro con 1.64. Tuttavia, il Cerignola subisce meno reti (0.89 di media) rispetto al Trapani (1.07), segno di una difesa più solida. Dal punto di vista dei risultati, i gialloblù hanno un tasso di vittorie superiore (57.14%) rispetto al Trapani (39.29%), dimostrando maggiore continuità.

Anche nei match con più di 1.5 gol, entrambe le squadre sono spesso coinvolte: 67.86% per il Cerignola e 75% per i siciliani. Sul fronte dell’Over 2.5, il Trapani è avanti (60.71% contro 39.29%), segno che le sue partite tendono ad essere più aperte. A livello disciplinare, il numero di cartellini è elevato per entrambe le squadre, con il Trapani che registra più ammonizioni (80 contro 72) e un totale di 82 cartellini complessivi rispetto ai 74 dell’Audace. Numeri che raccontano di un match che potrebbe essere intenso e combattuto fino all’ultimo minuto. Adesso via con il commento live della diretta di Audace Cerignola Trapani. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA TRAPANI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Solamente gli abbonati a Sky oppure a Now avranno modo di poter seguire la diretta Audace Cerignola Trapani con i loro occhi. La partita verrà mandata in onda sul canale Sky Sport 252 del televisore mentre in streaming sarà visibile sulle appe di Sky Go e Now Tv.

AUDACE CERIGNOLA TRAPANI, I GIALLOBLU NON VOGLIONO RALLENTARE

E’ in programma domenica 2 marzo 2025 alle ore 15:00 la diretta Audace Cerignola Trapani. Presso lo Stadio Domenico Monterisi la capolista del girone C insegue l’ennesimo successo stagionale al fine di migliorare ulteriormente i cinquantasette punti già racimolati dall’inizio della stagione 2024/2025. Nella ventinovesima giornata di campionato i pugliesi vogliono far loro un’altra sfida così come è successo pure nello scorso weekend, ovvero quando hanno avuto ragione pure del Sorrento, di misura e nonostante fossero in trasferta.

I granata sono invece stabilmente in zona playoff in settima posizione con i loro quarantadue punti ma non mancano le apprensioni relative alla graduatoria. Le formazioni di Giugliano, Picerno e Catania hanno tutte infatti la possibilità di scavalcarli in caso di vittoria nei rispettivi impegni e se i siciliani dovessero essere contemporaneamente sconfitti. I trapanesi, che hanno di recente vinto il derby sul campo del Messina, non perdono però da almeno quattro partite e desidererebbero prolungare la striscia di risultati utili consecutivi per continuare a sognare tranquillamente la promozione nel campionato di Serie B.

AUDACE CERIGNOLA TRAPANI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Trapani ci lasciano pensare che rivedremo il 3-5-2 con Greco, Visentin, Martinelli, Romano, Coccia, Tascone, Capomaggio, Paolucci, Volpe, D’Andrea e Salvemini per i padroni di casa di mister Raffaele.

Il 4-3-1-2 con Ujkaj, Celiento, Silvestri, Malomo, Benedetti, Toscano, Carraro, Segberg, Ciuferri, Anatriello e Ongaro dovrebbe invece essere riproposto in maniera fedele dai siciliani rispetto al derby vinto in casa del Messina.

AUDACE CERIGNOLA TRAPANI, LE QUOTE

I bookmakers non sembrano credere molto alle chances di successo degli ospiti se teniamo contro delle quote proposte per la diretta Audace Cerignola Trapani.

Secondo quanto pagato da Snai, le Cicogne hanno ampi margini di successo con l’1 fissato a solo 1.70. Il pareggio è invece un’alternativa interessante venendo quotato a 3.30 mentre il 2, e quindi la vittoria degli ospiti, è più un azzardo essendo pagato a 4.75.