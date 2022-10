DIRETTA/ Audace Cerignola Turris (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA TURRIS (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Diretta di Audace Cerignola Turris che fa parte delle sfide della giornata numero 1q del campionato di Serie C girone C. Ritorna dopo la stagione 2017/18 la sfida tra Audace Cerignola e Turris. Le due squadre si affronteranno in questo acceso scontro in Serie C, girone C, per la prima volta in assoluto. Le uniche due sfide, che compongono il mosaico di sfide tra le due rose, sono avvenute durante le militanza delle due squadre sopracitate in Serie D. Il primo scontro, ed unico in casa pugliese a Cerignola, ha visto trionfare proprio la squadra di casa al termine di un match molto entusiasmante e pieno di gol con la gara sul 3-2.

Il secondo scontro, invece, è terminato 1-1 in casa della squadra campana, a Torre del Greco. La Turris, dunque, non ha mai battuto la formazione pugliese gialloblu e chissà che non voglia invertire proprio oggi questo trend negativo nella sfida di oggi pomeriggio nella batteria delle sfide delle ore 17:30. (Agg Marco Genduso)

AUDACE CERIGNOLA TURRIS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Audace Cerignola Turris non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

AUDACE CERIGNOLA TURRIS: PARTITA APERTA

Audace Cerignola Turris, in diretta domenica 30 ottobre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, sarà una sfida valida per la 11^ giornata del campionato di Serie C. Confronto tra due potenziali rivelazioni del girone C che galleggiano a ridosso della zona play off, ancora alle prese con qualche problema di continuità. L’Audace Cerignola ad esempio dopo 2 pareggi di fila non ha superato l’esame della difficile trasferta di Pescara, perdendo 2-0 in casa degli abruzzesi.

La Turris si trova 2 lunghezze avanti rispetto ai pugliesi in classifica ma i Corallini sono reduci da 2 sconfitte consecutive in campionato che ne hanno rallentato il cammino, subite a Potenza e in casa contro il Crotone. Ultimo precedente sul campo dei pugliesi tra le due squadre risalente agli anni della Serie D, il 22 ottobre 2017 l’Audace Cerignola ebbe la meglio sulla Turris con il punteggio di 3-2.

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA TURRIS

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Turris, match che andrà in scena allo stadio Domenico Monterisi di Cerignola. Per l’Audace Cerignola, Michele Pazienza schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saracco; Blondett, Capomaggio, Ligi; Russo, Ruggiero, Langella, Sainz Maza, D’Ausilio; D’Andrea, Malcore. Risponderà la Turris allenata da Pasquale Padalino con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Perina; Boccia, Manzi, Frascatore; Ercolano, Acquadro, Taugourdeau, Contessa; Invernizzi, Longo, Maniero.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Audace Cerignola Turris, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell'Audace Cerignola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l'eventuale successo della Turris, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











