DIRETTA/ Audace Cerignola Turris video streaming tv: cosa successe all’andata? (Serie C, 30 marzo 2024)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA TURRIS: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Audace Cerignola Turris pone di fronte due squadre che nel 2020 si sono affrontate per la bellezza di tre volte. Ad avere la meglio in questi tre scontri maggiormente la squadra campana con due successi ed un pareggio. La prima sfida che vi raccontiamo è quella giocata il 4 Marzo 2023, decisa dai gol di Leonetti e Maniero. Successo nuovamente dei campani anche in Coppa Italia grazie alla doppietta in 5 minuti di D’Auria.

L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del turno di andata di questo campionato. Pareggio con il risultato di 1-1 con rete iniziale di D’Andrea e Guida nel finale. In mezzo anche un calcio di rigore sbagliato da parte dell’attaccante della Turris Maniero. La sfida di oggi è fondamentale per entrambe le formazioni nel raggiungere i propri obiettivi, i pugliesi per i play off; i campani per la salvezza. (Marco Genduso)

AUDACE CERIGNOLA TURRIS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Audace Cerignola Turris sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Audace Cerignola Turris e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Audace Cerignola Turris, in diretta sabato 30 marzo 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, sarà una sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C. Corallini in risalita con sette punti conquistati nelle ultime tre partite di campionato disputate, l’ultima vittoria interna contro il Catania ha regalato ossigeno prezioso in classifica con la Turris ora a -3 proprio dagli etnei che occupano nel girone C l’ultimo posto utile per la salvezza diretta.

Dopo due sconfitte consecutive nell’ultimo turno di campionato è tornata alla vittoria l’Audace Cerignola, che ha battuto in casa il Potenza restando a -2 dalla zona play off. Primo successo per il nuovo tecnico Giuseppe Raffaele, con la formazione pugliese che punta a un ruolo nella post season, che sembrava sfuggire dopo alcuni risultati negativi, con l’Audace che ha al momento il record di pareggi ottenuti nel girone C, ben sedici.

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA TURRIS

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Turris, match che andrà in scena allo stadio Domenico Monterisi di Cerignola. Per l’Audace Cerignola, Giuseppe Raffaele schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Barosi; Russo, Visentin, Allegrini, Tentardini; Tascone, Capomaggio, Sainz-Maza; Vuthaj, D’Andrea; Malcore. Risponderà la Turris allenata da Leonardo Menichini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Marcone; Maestrelli, Esempio, Panelli, Nicolao; Scaccabarozzi, Casarini, Pugliese; Nocerino, Jallow, D’Auria.

AUDACE CERIGNOLA TURRIS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Audace Cerignola Turris ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell'Audace Cerignola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l'eventuale successo della Turris, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.











