DIRETTA AUDACE CERIGNOLA TURRIS (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Di cosa parlano i numeri dela diretta di Audace Cerignola Turris? Le statistiche evidenziano una netta superiorità offensiva per i padroni di casa, con una media di 1.58 gol segnati a partita, decisamente superiore a quella della Turris che si ferma a 0.54. Inoltre, l’Audace Cerignola ha una solida difesa, con una media di 0.92 gol subiti, mentre la Turris ha una difesa più vulnerabile con 1.73 gol subiti a partita. Dal punto di vista delle vittorie, l’Audace Cerignola ha una percentuale decisamente migliore, con il 53.85% delle partite vinte rispetto all’11.54% della Turris, il che sottolinea la difficoltà della squadra ospite nell’ottenere risultati positivi.

Le due squadre hanno una tendenza piuttosto alta a segnare più di 1.5 gol in partita (69.23% per l’Audace Cerignola e 76.92% per la Turris), ma la Turris ha una probabilità inferiore di segnare più di 2.5 gol (38.46% rispetto al 46.15% dell’Audace Cerignola). Inoltre, le probabilità che entrambe le squadre segnino in una partita sono relativamente basse, con il 34.62% per la Turris e il 53.85% per l’Audace Cerignola. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA TURRIS INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi vedere, come sempre, anche la diretta Audace Cerignola Turris su Sky oppure su Now essendo una partita di Serie C. Guardala dunque in streaming sulle applicazioni di Sky Go e Now Tv o altrimenti sintonizza il tuo televisore sul canale Sky Sport 257.

AUDACE CERIGNOLA TURRIS, LA CAPOLISTA CONTRO LA PENULTIMA!

Si disputerà domenica 16 febbraio 2025 alle ore 17:30 la diretta Audace Cerignola Turris. Presso lo Stadio Domenico Monterisi di Cerignola i padroni di casa proveranno a riconfermarsi ancora una volta in vetta alla classifica del girone C dall’alto dei loro cinquantuno punti. La capolista, che non conosce la sconfitta ormai dalla prima metà del mese di novembre, insegue dunque un altro successo dopo quello recente sulla Casertana così da mantenere la prima posizione solitaria. Le Cicogne non vogliono infatti rischiare di farsi raggiungere dal Monopoli, distante tre punti e scavalcato nelle passate settimane a causa di una piccola crisi di risultati che ha colpito i biancoverdi.

Se la passano decisamente peggio invece gli ospiti, penultimi in campionato con appena sei punti a fronte degli undici di penalizzazione inflitti dalla Federazione. Dopo aver perso pure contro il Trapani nello scorso weekend del torneo, i corallini hanno fatto parlare di sè per il momento difficile che stanno vivendo non avendo nemmeno presentato il gagliardetto al capitano della squadra avversaria nell’ultima uscita. Se la società non sarà in grado di saldare i pagamenti arretrati, compreso il trimestre novembre-gennaio, si potrebbe addirittura andare verso l’esclusione del club dalla Serie C che si sta disputando.

AUDACE CERIGNOLA TURRIS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Turris ci fanno ipotizzare un modulo 3-5-2 con Greco, Romano, Martinelli, Visentin, Coccia, Capomaggio, Tascone, Bianchini, Volpe, D’Andrea e Salvemini per gli uomini del tecnico Raffaele in questa sfida. Il 4-3-3 con Iuliano, Boli, Desiato, Castellano, Ndiaye, Pugliese, Morrone, Sabatino, Giannone, Trotta e Nocerino dovrebbe invece essere la soluzione preferita dal tecnico Juliano per la compagine ospite.

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA TURRIS, LE QUOTE

Considerata la situazione a dir poco precaria della società ospite, nei giorni scorsi le principali agenzie non hanno diffuso quote circa il pronostico sulla diretta Audace Cerignola Turris, partita che vede logicamente i padroni di casa largamente favoriti, non solo per i meriti acquisiti sul campo dalla forte squadra pugliese.