Diretta Audace Cerignola Verona streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita dei trentaduesimi di Coppa Italia.

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA VERONA (RISULTATO LIVE 0-0): PUGLIESI VICINI AL VANTAGGIO

Dopo il cooling break continua la diretta Audace Cerignola Verona e lo fa con i pugliesi che si rendono molto pericolosi dalle parti di Montipò. Al 35′, infatti, Ligi serve un assist sul secondo palo per Coccia che impatta sul pallone da posizione ravvicinata ma trova il riflesso di Montipò che alza in calcio d’angolo e allontana un grande pericolo.

Al 43′ arriva la risposta dell’Hellas Verona che continua ad insistere sulla destra dove Cham sta spesso creando superiorità numerica. Proprio su una discesa del gambiano, infatti, Niasse arriva alla conclusione da posizione favorevole ma il suo tiro è impreciso e termina fuori. Prima della fine del primo tempo c’è ancora spazio per il primo cartellino del match che arriva ai danni di Cuppone per un intervento in ritardo. (Agg. di Andrea Marino)

AUDACE CERIGNOLA VERONA (RISULTATO LIVE 0-0): I VENETI GESTISCONO IL POSSESSO

Sta subendo l’aggressività dei padroni di casa l’Hellas Verona di Paolo Zanetti che non riesce ad occupare il campo nel modo giusto e non è ancora mai stato davvero pericoloso in fase offensiva. In questa fase di gioco, però, a gestire il possesso del pallone sono i veneti che stanno spingendo forte sulla fascia destra.

Al 26′, infatti, Cham prova a sfondare dalla destra mettendo in area di rigore un cross basso che non raggiunge la destinazione e attraversa tutta l’area. Gli ultimi minuti di questo aggiornamento sono coperti dal cooling break concesso dall’arbitro per far fronte alle alte temperature presenti al Monterisi. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA VERONA (RISULTATO LIVE 0-0): GIALLOBLU IMPRECISI

All’11’ della diretta Audace Cerignola Verona è Greco a rendersi protagonista con una parata efficace in seguito ad un cross tentato da Cham e sporcato da diverse occasioni. In questa fase di partita è l’Hellas Verona a gestire il possesso con i pugliesi che stanno cercando di colmare il gap tecnico con l’intensità. Sale un po’ il nervosismo nella panchina degli ospiti con Paolo Zanetti che sta rimproverando i suoi per i troppi errori in fase di possesso del pallone.

Al 16′ è Mosquera a tentare la conclusione dall’interno dell’area di rigore con un mancino tentato sul primo palo ma non toccato da Greco che accompagna la conclusione sull’esterno della rete. Pochi minuti dopo è Cretella a spaventare il Verona con un tentativo di mancino da centro area che viene respinto da Oyegoke. (Agg. di Andrea Marino)

AUDACE CERIGNOLA VERONA (RISULTATO LIVE 0-0): PRIMO CAMBIO PER ZANETTI

Il primo pallone della partita è messo in gioco dai padroni di casa dell’Audace Cerignola che giocano con tutto il supporto di un tifo casalingo particolarmente acceso. Al secondo minuti si fa vedere subito l’Hellas Verona con Giovane che prova a girare di testa su un calcio di punizione dalla sinistra ma non inquadra la porta difesa da Greco.

La risposta dei pugliesi è immediata ed è affidata ad un tentativo di Emmausso che supera in velocità Nunez ma calcia in corsa e non dà forza alla conclusione. Intorno al settimo minuto arriva una brutta notizia per Paolo Zanetti che è costretto ad utilizzare il primo dei suoi cinque cambi per sostituire un infortunato Valentini che è rimasto a terra dopo essere scivolato al limite dall’area. Al posto dell’argentino entra in campo il croato Bradaric che giocherà sulla sinistra con Frese che si abbasserà in difesa. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA VERONA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Audace Cerignola Verona sta per farci compagnia, e rappresenta un inedito per il calcio italiano: primo incrocio di sempre tra due società dalla storia profondamente diversa, il Verona oggi ha trovato buona continuità in Serie A ma non bisogna dimenticare la straordinaria epoea degli anni Ottanta, con quello scudetto che resta un miracolo sportivo e la conseguente partecipazione in Coppa dei Campioni. L’Hellas lavora per tornare a quei giorni, sapendo che probabilmente sono irripetibili ma anche che gli esempi di Atalanta e Bologna lasciano qualche spiraglio magari per provare a fare un salto di qualità importante.

Intanto, possiamo dire che i dati forniti dal sito specializzato Transfermarkt lasciano ben pochi dubbi sul valore delle due squadre: la rosa del Verona è stimata in circa 65 milioni di euro contro i 5 e rotti dell’Audace Cerignola, che ha il suo calciatore più prezioso in Claudio Parlato che in estate è stato riscattato dal Sassuolo per 450 mila euro, si tratta di un terzino destro (che può giocare anche a sinistra) che prima di andare in Puglia aveva giocato solo nelle giovanili della società neroverde. Adesso mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia la diretta Audace Cerignola Verona, si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Siamo su Canale 20 per la diretta tv di Audace Cerignola Verona, quindi anche la diretta streaming video del match è disponibile e precisamente su Mediaset Infinity.

AUDACE CERIGNOLA VERONA: TUTTO FACILE PER ZANETTI?

Con la diretta Audace Cerignola Verona siamo pronti a vivere una partita che, alle ore 18:00 di lunedì 18 agosto 2025, è valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2025-2026. Formalmente, e ovviamente, in casa sarebbe il Verona, ma il Bentegodi in questo momento è sotto lavori di ristrutturazione.

Di conseguenza è stata accettata la richiesta di giocare a campo invertito: siamo al Domenico Monterisi, il che aumenta virtualmente la possibilità dell’Audace Cerignola, reduce da una grande stagione in Serie C con promozione sfiorata, di prendersi un più che onorevole passaggio del turno dopo aver eliminato l’Avellino.

Ovviamente però il Verona resta ampiamente favorito: l’Hellas sta avvicinando i dieci anni consecutivi in Serie A e ha trovato ormai una bella striscia di continuità, la conferma di Paolo Zanetti come allenatore non può che essere un bel segnale anche se la corsa alla salvezza non sarà scontata.

Intanto gli scaligeri fanno il loro esordio in Coppa Italia nella speranza di fare un po’ di strada, scopriremo presto quello che succederà nella diretta Audace Cerignola Verona e allora andiamo anche a valutare le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA VERONA

Possiamo ipotizzare che, nella diretta Audace Cerignola Verona, Vincenzo Maiuri intenda confermare il 3-5-2 che ha battuto l’Avellino: quindi ecco Ligi, Visentin e Luca Martinelli a formare il trio difensivo a protezione di Stefano Greco, con Luca Russo e D’Orazio a correre sulle corsie laterali aiutando un centrocampo nel quale Coccia, Cretella e Bianchini saranno titolari. Per quanto riguarda l’attacco, Emmausso e Cuppone sono nuovamente favoriti; attenzione tuttavia alla candidatura di Faggioli, così come di Sainz Maza che potrebbe operare anche sulla mezzala come giocatore tattico nella squadra pugliese.

Zanetti opera con il 3-5-2: sono partiti giocatori importanti e si è appena fermato Suslov, oltre a Montipò. In porta dunque va Federico Magro; davanti a lui ecco una difesa con Valentini, Unai Nuñez e Slotsager aiutati da due laterali che potrebbero essere Oyegoke e Bradaric, poche soluzioni a destra e sicuramente di più a sinistra, in mezzo al campo invece può trovare spazio Serdar che agirebbe con Bernede e Harroui o Kastanos, i due davanti potrebbero essere Daniel Mosquera e il veterano Lasagna ma si potrebbe puntare anche su Giovane, Ajayi o magari Braaf adattato.

QUOTE E PRONOSTICO AUDACE CERIGNOLA VERONA

Ovviamente le quote che sono state fornite dall’agenzia Eurobet indicano per la diretta Audace Cerignola Verona un vantaggio netto degli ospiti: addirittura il segno 1 per la vittoria della formazione pugliese vale 9.20 volte quanto avrete messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo dell’Hellas vi farebbe guadagnare 1,28 volte la vostra giocata e infine abbiamo il segno X per il pareggio, che porta in dote una vincita corrispondente a 5,4 volte la puntata.