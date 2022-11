Diretta/ Audace Cerignola Viterbese streaming video: pugliesi alle stelle (Serie C)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA VITERBESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Audace Cerignola Viterbese, in diretta domenica 27 novembre 2022 alle ore 12.00 presso lo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie C. Pugliesi alle stelle dopo l’emozionante vittoria nel derby foggiano, contro i rivali rossoneri allo stadio Zaccheria il Cerignola si è ritrovato sotto di 2 reti ma ha poi portato a casa la vittoria con i gol di Russo, Malcore e Neglia, ribaltando il risultato e salendo al sesto posto in classifica nel girone C.

LA APPLE COMPRA IL MAN UNITED?/ Pronta offerta da 5,8 miliardi di dollari

Resta sul fondo della graduatoria invece la Viterbese, a quota 11 punti in coabitazione con Messina e Fidelis Andria dopo 2 sconfitte consecutive contro Taranto e Crotone che hanno rallentato quella che era stata la ripresa della formazione etrusca nelle ultime settimane. La Viterbese aveva anche superato l’ostacolo degli ottavi di finale di Coppa Italia battendo il Pontedera ma deve ora cambiare passo per non rischiare addirittura la retrocessione diretta in questo campionato.

Diretta/ Uruguay Corea del Sud (risultato finale 0-0): pareggio giusto ma brutto!

AUDACE CERIGNOLA VITERBESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Audace Cerignola Viterbese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

ETTORE MESSINA DI DIMETTE?/ L'Olimpia crolla in Eurolega e l'allenatore vacilla

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Picerno, match che andrà in scena allo stadio Domenico Monterisi di Cerignola. Per l’Audace Cerignola, Michele Pazienza schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saracco; Blondett, Capomaggio, Ligi; Russo, Ruggiero, Langella, Sainz Maza, D’Ausilio; D’Andrea, Malcore. Risponderà la Viterbese allenata da Emanuele Pesoli con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Fumagalli; Marenco, Ricci, Monteagudo; Semenzato, Mbaye, Andreis, Manarelli; Mungo, Volpicelli; Polidori.

AUDACE CERIGNOLA VITERBESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Audace Cerignola Viterbese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Audace Cerignola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Viterbese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.











© RIPRODUZIONE RISERVATA