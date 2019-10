Diretta Augsburg Bayern/ Streaming video tv: derby di Baviera (Bundesliga)

Augsburg Bayern, in diretta dalla WWK Arena, si gioca alle ore 15:30 di sabato 19 ottobre: dopo la sosta per le nazionali torna anche la Bundesliga 2019-2020, siamo nell’ottava giornata e nel derby di Baviera la squadra di Monaco andrà a caccia di riscatto. Prima della pausa infatti il Bayern Monaco è incredibilmente caduto in casa contro l’Hoffenheim; prima sconfitta in campionato ma già terza partita non vinta, e adesso la classifica dice che i campioni di Germania (sette Meisterschale consecutivi) sono terzi a due punti dalla capolista Borussia Monchengladbach, con il Wolfsburg di mezzo e una serie di squadre appaiate a 14 punti. Decisamente più complessa la situazione dei padroni di casa, che dopo aver incassato cinque gol al Borussia Park (seconda sconfitta consecutiva) si trovano ad un solo punto dalla zona playout/retrocessione. Entrambe le squadre dunque hanno l’urgenza di vincere; vediamo come i due allenatori intendono schierare i loro giocatori sul terreno di gioco della WWK Arena, leggendo le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Augsburg Bayern.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Augsburg Bayern verrà trasmessa in esclusiva per tutti gli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento in questo caso è con il canale Sky Sport 1 (numero 201 del decoder) e i possessori di un abbonamento potranno seguire questa partita anche tramite l’applicazione Sky Go, che fornisce senza costi aggiuntivi il servizio di diretta streaming video attivabile, come sempre, su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI AUGSBURG BAYERN

Augsburg Bayern dovrebbe essere affrontata dai padroni di casa con il 4-2-3-1: davanti al portiere Koubek giocano Jedvaj e Uduokhai, con Lichtsteiner e Max a percorrere le corsie laterali. A centrocampo Rani Khedira, capitano della squadra, fa coppia con Moravek; più avanzato sulla linea dei trequartisti gioca Gregoritsch, che avrà a supporto due esterni di talento come Hahn e Ruben Vargas; la prima punta dovrebbe essere ancora una volta Niederlechner, una delle poche note positive di questo avvio di stagione. Tante soluzioni per il Bayern, che dovrebbe tornare a proporre Pavard a destra e Lucas Hernandez dall’altra parte, anche se uno dei due può giocare centrale al fianco di Sule lasciando così a Kimmich la fascia destra. A centrocampo dovrebbe esserci la coppia formata da Thiago Alcantara e Tolisso, mentre Coutinho può fare la mezzala o il trequartista; interessante il ballottaggio tra Perisic e Coman per un posto da esterno, Gnabry (uomo del momento dopo il poker in Champions League) viaggia verso la conferma e così, naturalmente, un Robert Lewandowski da record.

QUOTE E PRONOSTICO

In Augsburg Bayern, secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, la squadra favorita è naturalmente quella ospite: vale infatti 1,17 volte la somma messa sul piatto il segno 2, che identifica il successo esterno dei campioni di Germania, mentre con la vittoria dei padroni di casa il valore della vostra vincita corrisponderebbe a ben 14,00 volte quanto avrete deciso di investire. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, andreste a guadagnare 7,75 volte la cifra puntata con questo bookmaker.



