Diretta/ Australia Canada streaming video Rai Sport+ HD: finale di Coppa Davis 2022

DIRETTA AUSTRALIA CANADA: RISULTATO FINALE COPPA DAVIS 2022?

Australia Canada, in diretta dal “Palacio de Deportes José María Martín Carpena” di Malaga, è la finale della Coppa Davis 2022, al termine della quale scopriremo quale nazione succederà nell’albo d’oro alla Russia, che non ha potuto difendere il titolo a causa dell’invasione ai danni dell’Ucraina voluta dal presidente sovietico Vladimir Putin, per la quale la sua rappresentativa è stata esclusa dalla competizione. Come tutte le gare della fase conclusiva di questa edizione della Coppa Davis, si giocherà su superficie dura e campo indoor e al meglio delle tre partite, due singolari e un doppio, spesso decisivo (come purtroppo abbiamo visto in occasione della semifinale, dove la “nostra” Italia ha ceduto il passo ai rappresentanti delle foglie d’acero, ndr).

L’Australia, senza Nick Kyrgios, ai quarti di finale ha superato l’Olanda, grazie alle vittorie di Thompson e De Minaur su Griekspoor e van de Zandschulp (2-0). In semifinale, gli oceanici hanno battuto 2-1 la Croazia (determinanti i successi di De Minaur su Cilic e del doppio sulla collaudata coppia Mektic/Pavic). Per la squadra australiana, 28 volte vincitrice dell’insalatiera, si tratta della prima finale dal 2003, raggiunta quindi a diciannove anni di distanza dall’ultima volta. L’Australia può contare su Alex De Minaur, Thanasi Kokkinakis, Max Purcell e Matthew Ebden (capitano Lleyton Hewitt).

DIRETTA AUSTRALIA CANADA: RISULTATI E PRONOSTICO

Il Canada, invece, giunge alla finale di Coppa Davis 2022, trofeo mai vinto nella sua storia, con due singolaristi davvero forti, cioè Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime, attualmente numero 6 del mondo e quindi ostacolo rognoso per chiunque. Completano la squadra Vasek Pospisil, Alexis Galarneu e Gabriel Diallo (capitano: Frank Dancevic).

Se si guardasse meramente all’albo d’oro, il pronostico della diretta Australia Canada non potrebbe che pendere dalla parte degli oceanici, ma attenzione ai nordamericani: hanno dimostrato di saper stringere i denti (2-1 ai quarti di finale contro la Germania, stesso punteggio in semifinale contro l’Italia) e di poter disporre di un doppio davvero temibile. Si comincia alle 13 di oggi, con diretta streaming su Rai Sport+ HD, ma anche su Sky Sport e Now.

