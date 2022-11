Diretta Australia Danimarca/ Streaming video Rai: flop scandinavo? (Mondiali 2022)

DIRETTA AUSTRALIA DANIMARCA: SPERANZE SOCCEROOS!

Australia Danimarca verrà diretta dall’arbitro algerino Mustapha Ghorbal: allo stadio Al Janoub di Al Wakrah si gioca alle ore 16:00 di mercoledì 30 novembre, per l’ultima giornata nel gruppo D dei Mondiali 2022. È una partita da dentro o fuori per entrambe, ma i Socceroos grazie alla vittoria sulla Tunisia sognano in grande: all’Australia basta un pareggio per qualificarsi agli ottavi e centrare così un risultato che era già arrivato nel 2006 (l’Italia lo ricorda bene), questo indipendentemente da quanto accadrà nell’altra partita visto appunto il successo nel secondo match di questo girone, che tiene avanti gli australiani.

Rischia allora l’incredibile flop una Danimarca che l’anno scorso aveva incantato tutti raggiungendo la semifinale agli Europei, ma che ai Mondiali 2022 ha perso contro la Francia dopo non essere riuscita a segnare alla Tunisia: gli scandinavi devono vincere e mantenere una differenza reti superiore a quella delle Aquile di Cartagine, in caso di affermazione a sorpresa di queste ultime. Vedremo cosa accadrà nella diretta di Australia Danimarca: mentre aspettiamo che la partita prenda il via analizziamo nel dettaglio quelle che potrebbero essere le scelte operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni all’Al Janoub.

DIRETTA AUSTRALIA DANIMARCA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Australia Danimarca viene fornita dalla televisione di stato: sappiamo bene infatti che i diritti per trasmettere le partite dei Mondiali 2022 sono stati acquistati dalla Rai, in questo caso l’appuntamento è su Rai Sport + che naturalmente è disponibile anche in alta definizione. Come sempre poi l’emittente vi permetterà di seguire il match in questione anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: in questo caso basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO AUSTRALIA DANIMARCA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRALIA DANIMARCA

Possiamo ipotizzare che Graham Arnold affronti la diretta Australia Danimarca con gli stessi 11 che hanno battuto la Tunisia: nel 4-4-2 dei Socceroos ecco allora Ryan tra i pali con Souttar e Rowles che giocherebbero come centrali di una difesa completata dai terzini Karacic e Behich, poi un centrocampo nel quale a fare i mediani sarebbero Mooy e Irvine lasciando invece le corsie laterali a Leckie e Goodwin. Nel reparto avanzato Duke, l’eroe della vittoria che fa sognare l’Australia, sarà come sempre il centravanti di riferimento e al suo fianco ancora una volta agirà McGree.

Nella Danimarca è squalificato Kristensen, dunque Kasper Hjulmand si affiderà a Skov Olsen per coprire la fascia destra di centrocampo, confermando invece Maehle sull’altro versante. In difesa potrebbe tornare Kjaer a fare reparto con Joachim Andersen e Christensen, ovviamente con Kasper Schmeichel tra i pali; poi un centrocampo nel quale può tornare utile Norgaard (o magari Jensen) ma dipenderà dalla posizione di Eriksen, che può “abbandonare” Hojbjerg e tornare sulla trequarti per affiancare Damsgaard. Come prima punta, occhio a Braithwaite che può scalzare Cornelius.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per la diretta Australia Danimarca, partita valida per il gruppo D dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria dei Socceroos vi permetterebbe di guadagnare 6,50 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,25 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo degli scandinavi, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 1,50 volte la vostra giocata sulla partita.

