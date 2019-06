Diretta Australia Italia/ Streaming video tv: debutto (Mondiale di calcio Femminile)

Australia Italia, in diretta dallo Stade du Hainaut, domenica 9 giugno 2019 alle ore 13.00 sarà la sfida d’esordio per la nazionale azzurra ai Mondiale di calcio femminile 2019 in Francia. Grande attesa per l’Italia che mancava da tempo alla kermesse iridata, con le azzurre che proveranno a mettere in crisi le quotate australiane che partono comunque favorite nel confronto, potendo contare su un movimento molto competitivo già avviato da tempo. C’è comunque grande emozione per l’Italia che per la prima volta riesce ad attirare tanta attenzione attorno alla sua Nazionale femminile di calcio. Australia Italia ci dirà già molto, perché partire con il piede giusto vorrebbe già dire avvicinare gli ottavi, ai quali si qualificheranno le prime due di ogni girone più le quattro migliori terze.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita Australia Italia sarà visibile in diretta tv sul satellite, con tutti gli abbonati Sky che potranno collegarsi sul canale numero 201 oppure 202, Sky Sport Uno o Sky Sport Mondiali. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito skygo.sky.it. Non scordiamo che pure la tv di stato si è assicurata i diritti per la trasmissione delle partite più interessanti della manifestazione iridata oltre che dei match delle azzurre e di conseguenza Australia Italia fa parte del pacchetto: diretta tv garantita quindi su Rai Due, con diretta streaming video offerta dal portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DI AUSTRALIA ITALIA SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRALIA ITALIA

Ecco che cosa ci possono dire le probabili formazioni di Australia Italia, primo incontro per le azzurre nei Mondiale di calcio femminile 2019. L’Australia del CT Anrte Milicic giocherà con un 4-1-4-1 schierato con Williams; Carpenter, Polkinghorne, Kennedy, Catley; Van Egmond; Raso, Butt, Foord, Logarzo; Kerr. L’Italia della CT Milena Bertolini risponderà con un 4-3-3 e questo undici titolare: Giuliani; Bergamaschi, Gama, Linari, Bartoli; Cernoia, Giugliano, Bonansea; Girelli, Mauro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Australia nettamente favorita per la vittoria contro l’Italia. Quota per il segno 1 fissata a 1.57 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.75 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 6.00 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.70 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.05 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



