Diretta Australia Nuova Zelanda/ Streaming video tv: ultima chance per gli All Blacks

Australia Nuova Zelanda, diretta dall’arbitro Jerome Garces, è la partita di rugby in programma oggi sabato 10 agosto al Perth Stadium, con fischio d’inizio già fissato per le ore 11,45 italiane (ma saranno le ore 19,45 locali). Si gioca questa mattina in Australia l’ultima chance per la compagine degli All Blacks di portarsi a casa anche questa atipica edizione del Rugby Championship. La classifica alla vigilia di questa terza e ultima giornata in fatti parla chiaro e vede i neozelandesi per il momento fermi al secondo posto alle spalle del Sudafrica. Per ottenere il trofeo quindi non basterà trovare il successo oggi a spese degli aussie, ma pure sperare in un passo falso degli Springboks. In attesa che però il campo ci dia l’esito anche del secondo match di questo turno, alla nazionale del coach Hansen non resta che fare del proprio meglio a Perth contro una squadra che di certo non vuole mal figurare in casa.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Australia Nuova Zelanda, così come tutto il Rugby Championship 2019, sarà trasmessa in diretta tv sulla televisione satellitare e sarà dunque un appuntamento riservato agli abbonati: il canale cui fare riferimento è Sky Sport Arena (204) con la possibilità di seguire questa partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA AUSTRALIA NUOVA ZELANDA: IL CONTESTO

Come ricordato prima, nella diretta tra Australia e Nuova Zelanda, gli All Blacks non possono accontentarsi di trovare il successo al fischio finale, ma pure devono sperare nel passo falso degli avversari per poter agguantare il titolo del Rugby Championship. Pure primo passo per ottenere tale trionfo sarà quello di battere i padroni di casa dell’Australia, che pure paiono avversario ben temibile. Gli aussie infatti, pur avendo incassato il KO contro il Sudafrica nel match di esordio, hanno ben figurato solo due settimane fa nel match contro l’Argentina, dove l’hanno sconfitta con il risultato di 16-10. Pure gli All Blacks però vantano un buon stato di forma alla vigilia di questo ultimo terzo turno della manifestazione dell’emisfero sud. La Nuova Zelanda ha esordio bene contro l’Argentina, ma si è solo in parte arenata nel match con il Sudafrica, terminato in parità. Chissà che cosa ci dirà oggi il campo!



