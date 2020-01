Diretta Australian Open 2020/ Djokovic Raonic streaming video tv, orario dei match

E’ tempo di quarti di finale agli Australian Open 2020: martedì 28 gennaio, con inizio consueto alla 1:00 della mattina italiana, avremo le prime sfide per i tabelloni Atp (parte bassa) e Wta (parte alta) che ci porteranno alla composizione delle semifinali, almeno della prima parte. Il torneo dello Slam di tennis, che si sta giocando al Melbourne Park, entra nel vivo: oggi ad esempio avremo in campo il campione in carica Novak Djokovic, che va a caccia dell’ottavo titolo in Australia (sarebbe lo Slam numero 17) e se la deve vedere con Milos Raonic, che sembra essere tornato quello che quattro anni fa, prima del calo dovuto anche ai problemi al piede, aveva giocato la sua prima e finora unica finale in un Major (a Wimbledon). Purtroppo non ci saranno italiani, perchè sono tutti fuori dopo l’eliminazione di Fabio Fognini per mano del sorprendente Tennys Sandgren: sarà dunque lo statunitense, numero 100 Atp, a sfidare XXXXX. Nel tabellone femminile spicca invece il match tra Sofia Kenin, che ha eliminato l’astro nascente Coco Gauff – della quale ovviamente sentiremo ancora parlare a lungo – e Ons Jabeur, che dopo aver battuto Caroline Wozniacki ha fatto fuori anche Qiang Wang (la giustiziera di Serena Williams): vada come vada, una delle due giocherà la sua prima semifinale Slam. Diamo allora la parola alla diretta degli Australian Open 2020, per scoprire come andranno le cose oggi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2020 sarà trasmessa dai canali Eurosport ed Eurosport 2 (quest’ultimo riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento a Sky), ma ormai le partite di singolare sono poche e dunque sarà soprattutto il primo canale a fornirvi le immagini dal Melbourne Park. In assenza di un televisore, l’alternativa è garantita dalla piattaforma Eurosport Player: potrete seguire i match del torneo in diretta streaming video ma solo dopo esservi abbonati. Ricordiamo anche il sito ufficiale www.ausopen.com – con le relative pagine sui social network – per essere sempre informati sulle sfide e sui giocatori in campo.

E’ molto interessante la giornata odierna agli Australian Open 2020: Novak Djokovic rappresenta sicuramente la principale attrazione del martedì, perché il serbo oltre a inseguire la sua ottava perla a Melbourne può anche ridurre le distanze dai due grandi rivali in termini di Slam vinti, e avvicinare la possibilità di tornare numero 1 del ranking dopo aver già guadagnato qualcosa con la Atp Cup. Il suo avversario come detto è Milos Raonic, uno della generazione appena dopo la sua che prometteva tantissimo e infatti era riuscito ad arrivare in Top Ten qualificandosi anche per le Finals, ma poi ha avuto tanti problemi al piede che ne hanno frenato la carriera. Resta però uno dei pochi giocatori nati negli anni Novanta ad aver raggiunto una finale Slam, e potrebbe provarci ancora; forse il suo periodo migliore è alle spalle ma la possibilità di fare strada nel tabellone degli Australian Open 2020 esiste, anche se chiaramente passerà dalla giornata di Djokovic. Interessante anche la sfida tra la numero 1 Wta Ashleigh Barty, che dopo il Roland Garros potrebbe incamerare anche il Major casalingo, e una Petra Kvitova che ha due Wimbledon in bacheca ma vuole dimostrare di poter vincere anche su superfici dure: impressionante il modo in cui la Barty, che si era ritirata per dedicarsi al cricket, sia tornata arrivando a stare davanti a tutti, quando il mondo del tennis la ricordava in particolar modo come ottima doppista. Vedremo allora quello che succederà oggi, e quali saranno i primi giocatori a qualificarsi alle semifinali degli Australian Open 2020.



