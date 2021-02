Diretta Australian Open 2021/ Berrettini Anderson streaming video tv, orario match

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021: SI COMPLETA IL 1° TURNO

Agli Australian Open 2021 è tempo di tornare a giocare: siamo nel primo turno del torneo dello Slam, che si completa oggi con i match che prendono il via alle ore 11:00 locali, dunque al Melbourne Park, mentre in Italia sarà la 1:00 della mattina di martedì 9 febbraio. ovviamente, trattandosi di un Major, si gioca sulla distanza dei cinque set per quanto riguarda il tabellone maschile; oggi il motivo di interesse sarà riservato agli italiani che faranno il loro esordio qui, da Fabio Fognini che incrocia la racchetta con Pierre-Hugues Herbert a Lorenzo Sonego che se la vedrà con il bombardiere Usa Sam Querrey, passando poi per Marco Cecchinato impegnato contro Mackenzie McDonald e l’eterno Andreas Seppi, contro un altro ottimo veterano come Pablo Cuevas.

Ci sarà però anche Matteo Berrettini, che ha pescato un insidiosissimo primo turno nel sudafricano Kevin Anderson già finalista Slam; e poi Salvatore Caruso, che avrà invece un esordio più morbido nello svizzero Henri Laaksonen. Tra le donne Martina Trevisan, dopo la grande corsa al Roland Garros, torna in campo per sfidare Ekaterina Alexandrova; Jasmine Paolini avrà di fronte la sfida semi-impossibile a Karolina Pliskova, per Elisabetta Cocciaretto invece l’avversaria è la tedesca Mona Barthel. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta degli Australian Open 2021, intanto possiamo provare a presentare alcune delle sfide principali.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta tv degli Australian Open 2021 sarà affidata ai canali Eurosport e Eurosport 2: il primo accessibile a tutti sul digitale terrestre, il secondo riservato agli abbonati della televisione satellitare. Verrà data la precedenza ai match sui campi principali, provando a fare qualche incursione tra gli impegni degli italiani; in assenza di un televisore sarà possibile sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi clienti il programma del torneo in diretta streaming video. Il sito ufficiale è invece www.ausopen.com, dove raccogliere tutte le informazioni utile sui tennisti impegnati al Melbourne Park e sul tabellone degli Australian Open 2021.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

La giornata odierna degli Australian Open 2021 ci presenta anche l’esordio di Rafa Nadal: lo spagnolo apre contro il serbo Laslo Djere, attuale numero 56 del ranking Atp, un avversario che non dovrebbe creargli troppi problemi. Per lui, come ben sappiamo, c’è la possibilità di staccare Roger Federer a quota 21 Slam, dopo aver colto il tredicesimo al Roland Garros. L’osservato speciale resta allora Nadal, oltre chiaramente a Novak Djokovic e quel Dominic Thiem che ha già scritto la storia agli Us Open; Federer non ci sarà avendo preferito fare il suo rientro a Doha, per non forzare un fisico che inevitabilmente sta sparando gli ultimi colpi. Sarà però interessante vedere in campo, contro un avversario non scontatissimo quale è Vasek Pospisil, il recente vincitore della Atp Cup 2021 e campione alle Atp Finals: Daniil Medvedev si può ormai considerare un serissimo candidato ai Major e alla vetta del ranking Atp, anche se forse deve ancora fare quel passo decisivo per competere davvero (ovvero arrivare a sollevare il trofeo) sulla distanza dei 5 set. Il suo connazionale Andrej Rublev, uno dei giocatori più migliorati e quello che ha vinto più titoli nell’anno della pandemia, se la vedrà con il tedesco Yannick Hanfmann: attenzione, perché il classe ’97 potrebbe diventare un chiaro outsider nel tabellone degli Australian Open 2021, e non ci stupiremmo troppo se dovessimo vederlo addirittura in finale.



