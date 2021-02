Diretta Australian Open 2021/ Berrettini Khachanov streaming video tv, orario match

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021: GIOCANO BERRETTINI E FOGNINI

Sabato 13 febbraio, alla consueta ora della 1:00 della notte italiana, scatta un’altra giornata agli Australian Open 2021: si completano i match del terzo turno, e ancora una volta saranno due gli italiani che andranno a caccia dell’accesso alla seconda settimana dello Slam di tennis. Il primo è Matteo Berrettini, che dopo aver lasciato un set a Tomas Machach insegue gli ottavi in un match ostico: il suo avversario è Karen Khachanov, che pochi mesi fa agli Us Open avevamo visto rimontare due set di svantaggio a Jannik Sinner. Il russo, giocatore solido, ha avuto il suo periodo d’oro nel 2018 infilando tre titoli, tra cui il Masters 1000 di Parigi-Bercy; da quel momento però non ha più messo nulla in bacheca e non è più tornato su quei livelli, pur se la sua classifica è rimasta sempre di un certo spessore e, in generale, sulla distanza dei cinque set rappresenta una minaccia per la capacità di carburare game dopo game.

Berrettini dal canto suo era stato battuto da Andrey Rublev a Flushing Meadows: rispetto al connazionale, oggi il classe ’97 ha sicuramente fatto più progressi e dunque la sfida con Khachanov è più abbordabile per il romano. L’altro azzurro in campo sarà Fabio Fognini, che ha superato il derby-maratona (con polemica finale) contro Salvatore Caruso: nella diretta degli Australian Open 2021 l’avversario sarà il giovane australiano Alex De Minaur, sfida assolutamente non semplice per il sanremese. Tra gli altri big in campo, naturalmente avremo Rafa Nadal (l’avversario è Cameron Norrie) che è il grande favorito per arrivare in finale in questa metà del tabellone, e poi occhio al già citato Rublev impegnato in un match interessantissimo contro il veterano Feliciano Lopez, capace di rimontare da 0-2 sul nostro Lorenzo Sonego; Stefanos Tsitsipas, dopo l’avvincente maratona al quinto set contro Thanasi Kokkinakis, avrà l’emergente svedese Mikael Ymer, giocatore da non sottovalutare.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2021 viene trasmessa da Eurosport ed Eurosport 2: nel secondo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare. La regia sarà internazionale ma qui in Italia si cercherà comunque di seguire per quanto possibile i match dei nostri tennisti; ricordiamo, oltre al sito ufficiale www.ausopen.com per tutte le informazioni utili sul torneo dello Slam, che la visione delle partite di tennis in diretta streaming video sarà garantita dalla piattaforma Eurosport Player, ma anche in questo caso bisognerà essere abbonati al servizio.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Nell’analizzare la giornata odierna agli Australian Open 2021 possiamo fare un salto al tabellone Wta, che riguarda la parte alta: qui l’eliminazione illustre è senza dubbio quella della campionessa in carica Sofia Kenin, sorpresa e battuta nettamente dalla veterana Kaia Kanepi che si regala un altro giro di giostra; sfiderà Donna Vekic, ma il match più interessante è quello che oppone la rediviva Belinda Bencic, che senza i problemi fisici e un inspiegabile crollo avrebbe forse potuto raggiungere la Top 3 del ranking già cinque o sei anni fa, a Elise Mertens che resta sempre una giocatrice solida e di talento. La numero 1 Ashleigh Barty, che aveva impressionato al primo turno (appena 10 punti persi contro Danka Kovinic), è ancora in corsa: qui gioca in casa e chiaramente rimane la favorita per vincere gli Australian Open 2021, il terzo turno la opporrà a Ekaterina Alexandrova mentre agli ottavi avrebbe l’incrocio con Anett Kontaveit (attenzione anche a lei e a proposito: abbiamo due estoni al terzo turno di uno Slam) che oggi dovrà fare i conti con Shelby Rogers, che ha fatto fuori la figlia d’arte Olga Danilovic che dovrà rimandare ancora per un po’ il grande arrivo sulle scene (ma la vittoria al primo turno contro Petra Martic è sicuramente di spessore).



© RIPRODUZIONE RISERVATA