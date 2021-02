Diretta Australian Open 2021/ Errani Hsieh streaming video tv, orario dei match

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021: OCCASIONE PER SARA ERRANI

Agli Australian Open 2021 siamo arrivati al terzo turno: venerdì 12 febbraio si parte come sempre alla 1:00 della mattina italiana, e sui campi del Melbourne Park si inizierà a intravedere un pezzettino di gloria. Che potrebbe tornare a coinvolgere Sara Errani: dopo la squalifica per doping e il netto calo (anche strutturale) la bolognese, a 33 anni, ha ancora voglia di stupire e mercoledì ha concesso appena un game a Venus Williams (la quale ha comunque avuto qualche problema fisico). Adesso giocherà il terzo turno contro Su-Wei Hsieh, altra giocatrice esperta che ha eliminato Bianca Andreescu (ancora non al top della condizione ma incapace di confermarsi dopo il trionfo agli Us Open), ha uno stile molto simile al suo, e che di conseguenza potrebbe metterla in difficoltà. Al netto di questo però il tabellone della Errani è apertissimo.

Con l’eliminazione di Petra Kvitova ci sarebbe un ottavo contro Marketa Vondrousova o Sorana Cirstea, poi eventualmente un quarto con Naomi Osaka e Garbiñe Muguruza, che hanno già vinto Slam e dunque avrebbero dalla loro l’esperienza. La quale però non difetta nemmeno a Sara, che ovviamente non è più nel periodo d’oro ma anche per questo sta giocando senza pressioni: arrivata dalle qualificazioni, potrebbe fare strada nel tabellone Wta e allora vedremo oggi, nella diretta degli Australian Open 2021, come si comporterà l’unica italiana rimasta in corsa nel torneo femminile, anche l’unica giocatrice del nostro Paese che ci rappresenterà oggi sui campi del Melbourne Park.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2021 viene trasmessa da Eurosport ed Eurosport 2: nel secondo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare. La regia sarà internazionale ma qui in Italia si cercherà comunque di seguire per quanto possibile i match dei nostri tennisti; ricordiamo, oltre al sito ufficiale www.ausopen.com per tutte le informazioni utili sul torneo dello Slam, che la visione delle partite di tennis in diretta streaming video sarà garantita dalla piattaforma Eurosport Player, ma anche in questo caso bisognerà essere abbonati al servizio.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Come detto, nella diretta degli Australian Open 2021 per questo venerdì avremo la sola Sara Errani come tennista italiana: Camila Giorgi è stata spazzata via da una Iga Swiatek che per il momento sta confermando lo straordinario titolo al Roland Garros, gioca con una sicurezza incredibile per una teenager e punta ancora una volta ad arrivare in fondo. Nel tabellone femminile però sono rimaste in corsa grandi giocatrici: Serena Williams, sempre a caccia del record di Margaret Court (e potrebbe centrarlo qui, dove l’australiana ha vinto 11 titoli e ha un campo a lei intitolato) se la vedrà con la giovane russa Anastasia Potapova, già campionessa di Wimbledon femminile e a caccia del risultato “epifanico”.

Poi c’è Aryna Sabalenka, che ha già un titolo nel 2021 e rappresenta sempre una minaccia; per non parlare poi di Simona Halep, anche se la rumena agli Australian Open non ha mai brillato in termini generali, escludendo ovviamente la finale del 2018. Nel tabellone maschile, Novak Djokovic ha già lasciato per strada un set e sudato non poco contro il giovane Usa Frances Tiafoe (ora se la vedrà con un altro statunitense rampante come Taylor Fritz): resta comunque il grande favorito per arrivare in finale nella parte alta, ma sapendo di doversela vedere con Dominic Thiem, un sempre più concreto Diego Schwartzman e magari anche Milos Raonic, che giocherà contro quel Marton Fucsovics che ha fatto fuori Wawrinka, o uno dei due giovani canadesi – Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime – che avranno oggi un derby sulla carta affascinante, altro match che “chiama” il futuro per Shapovalov dopo la battaglia in 5 set contro il nostro Jannik Sinner.



