Diretta Australian Open 2021/ Fognini Caruso streaming video tv, orario dei match

Agli Australian Open 2021 è arrivato il momento di concludere il programma del secondo turno: giovedì 11 febbraio, con inizio dei match alle ore 1:00 della notte italiana, avremo la parte bassa del tabellone maschile e la parte alta di quello femminile. Tra i big, saranno impegnati Rafa Nadal, Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas (per lui quasi un derby contro l’australiano di origine greca Thanasi Kokkinakis), ma soprattutto ci saranno quattro italiani che andranno alla ricerca del terzo turno. Le partite però saranno solo tre, perché una è un derby: Fabio Fognini infatti incrocerà la racchetta con Salvatore Caruso, ed è favorito per andare a prendersi una sfida che sarebbe eventualmente contro Alex De Minaur, ma che lo lancerebbe anche verso un ottavo contro Nadal.

Gli altri italiani in campo sono Matteo Berrettini, che ha un impegno abbordabile contro il qualificato ceco Tomas Machach, e Lorenzo Sonego: attenzione in particolare al piemontese nella diretta degli Australian Open 2021, perché dovrà vedersela con Feliciano Lopez e in termini più generali siamo curiosi di scoprire un processo di crescita che al momento è decisamente buono. Come sempre ci affideremo ai campi per scoprire quello che succederà, nella speranza che i nostri rappresentanti al Melbourne Park sappiano farsi valere…

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta tv degli Australian Open 2021 sarà affidata ai canali Eurosport e Eurosport 2: il primo accessibile a tutti sul digitale terrestre, il secondo riservato agli abbonati della televisione satellitare. Verrà data la precedenza ai match sui campi principali, provando a fare qualche incursione tra gli impegni degli italiani; in assenza di un televisore sarà possibile sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi clienti il programma del torneo in diretta streaming video. Il sito ufficiale è invece www.ausopen.com, dove raccogliere tutte le informazioni utile sui tennisti impegnati al Melbourne Park e sul tabellone degli Australian Open 2021.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Continuando la nostra analisi sulla giornata degli Australian Open 2021, possiamo dire che nel tabellone femminile non mancheranno le sfide interessanti: dal derby australiano tra Ashleigh Barty e Daria Gavrilova – russa, ma che da qualche anno gioca per la bandiera aussie – a un potenzialmente affascinante incrocio tra Elina Svitolina, costante Top 10 e con un record fantastico nelle finali Wta ma che ha sempre mancato il grande risultato negli Slam, e la teenager Coco Gauff che a dispetto della giovane età è già una sensazione. Avremo poi Sofia Kenin, campionessa in carica e finalista all’ultimo Roland Garros, contro la veterana estone Kaia Kanepi e ancora Belinda Bencic, che vuole riprendersi quanto aveva cominciato 7-8 anni fa prima di un crollo quasi inspiegabile, incrociata a Svetlana Kuznetsova che sta vivendo una sorta di seconda carriera. Tornando al maschile, Rafa Nadal se la vedrà con Michael Mmoh che a sorpresa ha eliminato Viktor Troicki, comunque peggiorato a tal punto da dover giocare le qualificazioni per entrare nel main draw degli Australian Open 2021; il già citato De Minaur avrà un avversario non banale in Pablo Cuevas, mentre promette molto la sfida tra Casper Ruud e Tommy Paul, che non possiamo più considerare giovanissimi ma che hanno tutta una carriera davanti.



