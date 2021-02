Diretta Australian Open 2021/ Giorgi Swiatek streaming video tv, orario dei match

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021: IN CAMPO ERRANI E GIORGI

La terza giornata degli Australian Open 2021 prende il via alle ore 1:00 di mercoledì 10 febbraio, naturalmente con fuso orario italiano: a Melbourne saranno le 11:00 della mattina quando inizieranno i match del secondo turno. Un mercoledì che, almeno per quanto riguarda le vicende di casa nostra, riguarderà le donne: nel tabellone Atp infatti i nostri rappresentanti della parte alta sono stati tutti eliminati, compreso Jannik Sinner che ha portato al quinto set Denis Shapovalov ma ha poi dovuto cedere.

Così, avremo in campo due giocatrici dalle storie diverse ma che allo stesso modo sono alla ricerca di riscatto: peccato che entrambe se la debbano vedere con avversarie tutt’altro che abbordabili, visto che Camila Giorgi pesca Iga Swiatek che è la campionessa in carica del Roland Garros mentre Sara Errani incrocerà la racchetta con la veterana Venus Williams. Nella diretta degli Australian Open 2021 di oggi le due azzurre non partono favorite, eppure le possibilità che volino al secondo turno ci sono: non resta che aspettare e vedere come andranno le cose…

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv degli Australian Open 2021 viene trasmessa da Eurosport ed Eurosport 2: nel secondo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare. La regia sarà internazionale ma qui in Italia si cercherà comunque di seguire per quanto possibile i match dei nostri tennisti; ricordiamo, oltre al sito ufficiale www.ausopen.com per tutte le informazioni utili sul torneo dello Slam, che la visione delle partite di tennis in diretta streaming video sarà garantita dalla piattaforma Eurosport Player, ma anche in questo caso bisognerà essere abbonati al servizio.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Dunque Iga Swiatek e Venus Williams sono le avversarie di Giorgi ed Errani nel secondo turno degli Australian Open 2021. La polacca in particolare è chiamata alla prova del nove: quando si è teenager, soprattutto in campo femminile, e si vince uno Slam come lei è stata in grado di fare, si è sempre chiamati alla replica che potrebbe voler dire non tanto rivincere un Major a stretto giro di posta, ma comunque arrivare in fondo. Tante giocatrici anche del passato recente si sono perse, o hanno impiegato tempo per tornare all’apice; Bianca Andreescu per esempio ha avuto anche parecchi problemi fisici dopo la grande sorpresa degli Us Open, e forse l’unica in grado di mantenere le aspettative è stata Naomi Osaka che, a proposito, tornerà in campo oggi per sfidare Caroline Garcia, altro match da seguire con vivo interesse visto che la francese è una ex Top Ten che è stata anche alle Wta Finals. Nel tabellone maschile non ci sono italiani, ma tornano comunque alcuni big: dal campione in carica agli Us Open Dominic Thiem al sempre attesissimo Alexander Zverev passando, naturalmente, per Novak Djokovic che agli Australian Open 2021 difende il titolo, e che giocherà un match non troppo scontato contro il giovane statunitense Frances Tiafoe.



