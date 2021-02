Diretta Australian Open 2021/ Streaming video tv: si parte a Melbourne!

Finalmente ci siamo: la diretta degli Australian Open 2021 di tennis da Melbourne comincia oggi, lunedì 8 febbraio 2021. Fino all’anno scorso, ci sarebbe sembrata una notizia banale, in epoca Covid purtroppo non è più così: ci sono stati lo slittamento di un paio di settimane, le qualificazioni disputate in Qatar, la necessità della quarantena che ha scatenato polemiche per la sua rigidità e per un trattamento che molti hanno giudicato non uguale per tutti, infine c’è stato un momento di paura proprio settimana scorsa, quando una positività al Coronavirus di una persona all’interno dell’hotel di Melbourne che ospita la maggior parte dei protagonisti degli Australian Open 2021 aveva messo in dubbio anche la disputa del primo torneo stagionale del Grande Slam di tennis.

Dopo un 2020 nel quale non abbiamo avuto Wimbledon e si sono disputati invece in condizioni particolari Roland Garros e Us Open, ora tocca anche agli Australian Open conoscere le difficoltà di un mondo in pandemia, che ai tempi del torneo dell’anno scorso era ancora una oscura malattia “cinese”. Adesso però si scende in campo e per gli appassionati di tennis italiani c’è un altro problema legato storicamente agli Australian Open: si comincerà infatti a giocare alle ore 1.00 di notte, causa le dieci ore di fuso orario.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2021 sarà garantita come da tradizione dai canali di Eurosport, il network sportivo che da molti anni trasmette il torneo dello Slam di Melbourne e anche molti altri grandi eventi della stagione del tennis. Gli abbonati ad Eurosport avranno di conseguenza a disposizione anche la diretta streaming video garantita tramite Eurosport Player, per tutti gli altri sarà invece un punto di riferimento indispensabile il sito ufficiale degli Australian Open, così come i profili social del torneo.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021: GLI AZZURRI

La diretta degli Australian Open 2021 si presenta dunque con moltissime anomalie, ma pensando all’aspetto strettamente sportivo indichiamo adesso quali saranno gli avversari al primo turno (tra oggi e domani) di tutti gli azzurri in gara a Melbourne. Matteo Berrettini se la dovrà vedere con il sudafricano Kevin Anderson in una partita certamente stuzzicante per essere al primo turno; il veterano Andreas Seppi, che in passato spesso ha fatto molto bene a Melbourne, se la vedrà con l’uruguaiano Pablo Cuevas; Fabio Fognini parte favorito contro il francese Pierre-Hugues Herbert; Salvatore Caruso dovrà invece affrontare lo svizzero Henri Laaksonen, così come Gianluca Mager è stato abbonato al russo Aslan Karatsev e Marco Cecchinato giocherà contro l’americano Mackenzie McDonald, tre partite che potrebbero essere alla portata dei tennisti azzurri. Avversario statunitense anche per Lorenzo Sonego, che dovrà vedersela con Sam Querrey in una partita di buon livello, mentre è grande l’attesa per il debutto di Jannik Sinner, che però ha avuto in sorte un abbinamento subito impegnativo con il canadese Denis Shapovalov. Infine, Stefano Travaglia dovrà giocare con l’americano Frances Tiafoe. Cinque sono invece le azzurre nel tabellone femminile degli Australian Open 2021: Martina Trevisan giocherà con la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 29; Elisabetta Cocciaretto è stata abbinata alla tedesca Mona Barthel; impresa forse impossibile per Jasmine Paolini, che sfiderà la ceca Karolina Pliskova; Sara Errani, che ha superato le qualificazioni, giocherà con la cinese Qiang Wang; infine l’avversaria di Camila Giorgi sarà la kazaka Yaroslava Shvedova.



© RIPRODUZIONE RISERVATA