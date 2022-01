Diretta Australian Open 2022/ Berrettini Carreno Busta streaming video tv, orario

DIRETTA BERRETTINI CARRENO BUSTA ALL’AUSTRALIAN OPEN 2022

La diretta degli Australian Open 2022 ci terrà compagnia anche oggi, domenica 23 gennaio: siamo alla domenica di mezzo del torneo dello Slam di tennis a Melbourne e di conseguenza cominciano gli ottavi di finale, tra i quali naturalmente segnaliamo la diretta Berrettini Carreno Busta, che in ottica italiana sarà la partita più importante del giorno, dal momento che vedrà scendere in campo il nostro Matteo Berrettini contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, dopo avere superato nel terzo turno un altro iberico, l’astro nascente Carlos Alcaraz.

Le partite avranno inizio come sempre all’una di notte italiana, ma il numero dei match naturalmente comincia a calare, dato che gli ottavi di finale sono già il quarto turno degli Australian Open 2022, come di ogni torneo dello Slam. Cresce però il valore di ogni singola partita e così la diretta entra sempre più nel vivo per questi Australian Open 2022 sui quali a lungo ha pesato l’ombra del caso Djokovic. Adesso si pensa solo al campo e Matteo Berrettini ha una grande occasione: vincendo, sarebbe il quarto italiano di tutti i tempi a raggiungere i quarti degli Australian Open, dopo Giorgio De Stefani nel 1935, Nicola Pietrangeli nel 1957 e Cristiano Caratti nel 1991.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2022 è prevista su Eurosport ed Eurosport 2: il canale principale è disponibile sul digitale terrestre e per gli abbonati alla piattaforma DAZN, che dunque potranno seguire i match del torneo dello Slam anche in diretta streaming video. Per il secondo canale bisognerà invece essere clienti della televisione satellitare (pacchetto base di Sky), ricordiamo poi che la visione in mobilità compete anche a tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al broadcaster Eurosport Player, e che sul sito ufficiale www.ausopen.com troverete tutte le notizie e le informazioni utili sugli Australian Open 2022, come i boxscore aggiornati in tempo reale di tutti i match.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo dunque presentato la diretta degli Australian Open 2022 parlando innanzitutto della partita che oggi sarà la più importante per noi, con Matteo Berrettini che è pure favorito sulla carta contro Pablo Carreno Busta, anche se la vittoria contro Alcaraz è stata davvero faticosissima e potrebbe lasciare qualche strascico sul romano, che non è al top della condizione fisica. D’altro canto, Matteo è nella parte del tabellone lasciata “libera” da Djokovic, quindi questa è una splendida occasione per andare davvero molto avanti a Melbourne e magari scrivere la storia, come già gli è riuscito a Wimbledon l’anno scorso.

Altri due big che scenderanno in campo nelle prossime ore per la diretta degli Australian Open 2022 saranno Alexander Zverev e Rafa Nadal, che naturalmente sono le due star di questa metà del tabellone e potrebbero affrontarsi nei quarti di finale se tutto andrà secondo pronostici – mentre il vincitore incrocerebbe Berrettini in semifinale, volendo sognare in grande. Nel torneo femminile invece oggi la stella a Melbourne sarà naturalmente la numero 1 e padrona di casa Ashleigh Barty, che nello scorso turno ha travolto la nostra Camila Giorgi e ovviamente ha una motivazione in più per cercare di vincere gli Australian Open.



