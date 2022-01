Diretta Australian Open 2022/ Berrettini Monfils streaming video tv, orario match

DIRETTA BERRETTINI MONFILS AUSTRALIAN OPEN 2022

Berrettini Monfils vale per i quarti degli Australian Open 2022: martedì 25 gennaio il Melbourne Park, nello stato della Victoria, ospita una nuova giornata per il torneo dello Slam di tennis, ci stiamo sempre più avvicinando a scoprire chi vincerà il titolo (sia maschile che femminile) e nella parte alta del tabellone Atp abbiamo Matteo Berrettini. Il romano ha schiantato Pablo Carreño Busta nel match di domenica, e si è preso un risultato che, per quello che è il suo ranking e il suo livello di gioco, era chiaramente nelle previsioni; tuttavia, va ricordato che i quarti degli Australian Open 2022 sono passati attraverso la vittoria contro Carlos Alcaraz, che era tutto tranne che scontata soprattutto per come si era messa.

Ora Berrettini trova Gael Monfils, e non Novak Djokovic come da prima composizione del tabellone; contro l’eclettico francese, capace di entusiasmare con il suo atletismo e la simpiatia sul campo, Matteo ha giocato due volte e vinto in entrambi i casi. Una qui l’anno scorso, nella Atp Cup; l’altra, quella che ricordano tutti, nei quarti degli Us Open 2019, con successo al tie break del quinto set. Sarà così anche oggi? Lo scopriremo insieme nella diretta di Berrettini Monfils agli Australian Open 2022, con la speranza appunto che l’Italia porti un giocatore in semifinale Slam e Matteo possa poi ripetere quanto fatto a Wimbledon…

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Il canale di riferimento per la diretta tv degli Australian Open 2022 è Eurosport: disponibile sul digitale terrestre e dunque in chiaro per tutti, è comunque accessibile anche tramite il decoder Sky per gli abbonati alla televisione satellitare o per i clienti della piattaforma DAZN, essendo compreso nell’abbonamento. Come sempre, ci sarà l’alternativa della diretta streaming video che riguarda appunto la già citata DAZN, così come il portale Eurosport Player per il quale però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento specifico. Ricordiamo anche la possibilità di consultare il sito ufficiale del torneo, www.ausopen.com, per tutte le informazioni utili sui match che sono in programma oggi.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque avremo Berrettini Monfils nei quarti, ma agli Australian Open 2022 c’è un altro grande match: Rafa Nadal ha vinto questo Slam soltanto una volta e sono passati 13 anni, ma chiaramente la possibilità di staccare Federer e Djokovic è concreta. Il suo avversario non sarà Alexander Zverev ma Denis Shapovalov, perché il giovane canadese ha saputo demolire Sascha che ancora una volta deve rimandare l’appuntamento con il Major, e a questo punto ci si comincia a chiedere se riuscirà mai a metterlo in bacheca – detto che ha tutto il tempo del mondo.

Shapovalov aveva battuto Nadal a Montréal, era un Masters 1000 e dunque un contesto importante ma si giocava sui tre set; sui cinque, chiaramente il mancino di Mallorca continua ad avere qualcosa in più di quasi tutti gli avversari del circuito Atp ma anche per lui l’età avanza. Sono invece Barty Pegula e Krejocikova Keys i due quarti femminili agli Australian Open 2022: tre di queste quattro giocatrici sono già state in una finale Slam, due l’hanno vinta (Ashleigh Barty, con pieno merito numero 1 Wta, e Barbora Krejcikova ovvero il nuovo che avanza), poi abbiamo la outsider Jessica Pegula che di un Major non aveva mai raggiunto i quarti, ma è pronta a stupire anche se affronta la miglior giocatrice al mondo e padrona di casa. Noi però siamo pronti ad allacciarci le cinture…



