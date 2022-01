Diretta Australian Open 2022/ Sinner Daniel streaming video tv, orario match (tennis)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022: SINNER DANIEL NEL 3° TURNO!

La diretta degli Australian Open 2022 ci conduce alle partite di sabato 22 gennaio: si conclude oggi il terzo turno nel torneo di tennis dello Slam, e inevitabilmente la tensione sale perché chi vincerà oggi volerà nella seconda settimana, un passo più vicino alla possibilità del titolo. Sinner Daniel è la partita che ci riguarda da vicino: dopo aver schiantato anche Steve Johnson, il nostro altoatesino si è preso di forza il turno seguente agli Australian Open 2022. Jannik Sinner non incrocerà Andy Murray, che ci ha provato ma è uscito nettamente sconfitto facendoci capire che i tempi d’oro sono purtroppo, e tristemente, molto lontani: l’avversario dell’azzurro sarà Taro Daniel.

Pronostico ancora una volta a favore di Sinner, e diciamolo chiaramente: anche agli ottavi l’italiano avrebbe un turno abbastanza aperto, prima di doversi preoccupare eventualmente di Stefanos Tsitsipas (che però rischia contro Benoit Paire). Altri match di sicuro interesse, nella diretta degli Australian Open 2022, sono quelli tra Andrey Rublev e Marin Cilic e poi ancora, ovviamente, quello tra Pablo Andujar e Alex De Minaur perché il vincente sarebbe l’avversario di Sinner; Daniil Medvedev incrocia invece il sorprendente olandese Botic Van De Zandschulp e in caso di vittoria si troverebbe ad affrontare un’altra rivelazione, ovvero Christopher O’Connell o Maxime Cressy che oggi provano a proseguire la loro favola.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2022 è prevista su Eurosport ed Eurosport 2: il canale principale è disponibile sul digitale terrestre e per gli abbonati alla piattaforma DAZN, che dunque potranno seguire i match del torneo dello Slam anche in diretta streaming video. Per il secondo canale bisognerà invece essere clienti della televisione satellitare (pacchetto base di Sky), ricordiamo poi che la visione in mobilità compete anche a tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al broadcaster Eurosport Player, e che sul sito ufficiale www.ausopen.com troverete tutte le notizie e le informazioni utili sugli Australian Open 2022, come i boxscore aggiornati in tempo reale di tutti i match.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo dunque presentato la diretta degli Australian Open 2022 parlando del torneo Atp, e delle possibilità di Jannik Sinner di arrivare alla seconda settimana dello Slam e fare ulteriore strada, avvicinando un incredibile titolo Major. Per quanto riguarda il tabellone femminile agli Australian Open 2022, le sorprese non sono certo mancate: tra i match più interessanti nel terzo turno segnaliamo senza ombra di dubbio quello tra Marketa Vondrousova (argento olimpico e già finalista al Roland Garros) e Aryna Sabalenka (testa di serie numero 2 del seeding), così come quello tra una Iga Swiatek che sta cercando la continuità ai livelli massimi e Daria Kasatkina, una che da giovanissima sembrava poter esplodere ma poi non lo ha mai fatto davvero, salvo comunque poter garantire exploit temporanei.

Sarà sicuramente da vedere anche la rediviva Sorana Cirstea contro l’eterna Anastasia Pavlyuchenkova, e poi come dicevamo giovedì Clara Tauson: la diciannovenne danese è stata numero 1 juniores e gli Australian Open li ha vinti in questa categoria, ora sfida Danielle Collins per un posto negli ottavi Wta e sicuramente ha le armi giuste per prendersi una preziosa vittoria. Da segnalare poi l’eliminazione di Emma Raducanu contro la non irresistibile Danka Kovinic: dopo due turni, le finaliste degli Us Open più recenti sono già fuori, e questo dice davvero molto pur se qui non possiamo approfondire…



