Diretta Australian Open 2023/ Giorgi Schmiedlova streaming video tv, orario match

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023: IN CAMPO GIORGI E STEFANINI!

La diretta degli Australian Open 2023 per giovedì 19 gennaio riguarda i match che nel torneo dello Slam, sempre con inizio alle ore 1:00 della nostra mattina – dunque in piena notte – si giocano per il secondo turno, che si completa oggi. Ricordiamo che alcuni protagonisti sono stati in campo anche ieri, visto che martedì sul Melbourne Park è scesa la pioggia che ha ritardato il programma; purtroppo nel tabellone maschile non ci sono italiani in questa metà (che è quella bassa), eliminati infatti sia Matteo Berrettini (in cinque set da Andy Murray) che Fabio Fognini, che in un match spezzato in due giorni ha ceduto di schianto a Thanasi Kokkinakis.

Ci saranno invece due rappresentati femminili: Camila Giorgi ha concesso un solo game ad Anastasia Pavlyuchenkova nel suo esordio e oggi affronta Anna Karolina Schmiedlova – provando a vendicare la sconfitta subita da Martina Trevisan – mentre Lucrezia Stefanini, arrivata dalle qualificazioni, dopo la straordinaria vittoria contro Tatjana Maria avrà come avversaria la russa Varvara Gracheva, e può tecnicamente sperare di fare un altro grande passo. Ora però andiamo a presentare gli altri match di cartello nella diretta degli Australian Open 2023 prevista per oggi, e che può regalarci ancora tante emozioni.

Va ricordato che la diretta tv degli Australian Open 2023 sarà affidata a Eurosport, con entrambi i canali: soprattutto nei primi giorni dello Slam sarà importante lo “switch” tra i numeri 210 e 211 del decoder di Sky, ricordando comunque che il canale principale è disponibile anche sul digitale terrestre. La regia sarà internazionale, ma per quanto possibile si cercherà di dare spazio ai match degli italiani, e possiamo ricordare che Eurosport è visibile anche su DAZN in diretta streaming video (anche on demand), la piattaforma è riservata agli abbonati. Infine sul sito ufficiale, www.ausopen.com, troverete le informazioni utili come i tabellini play-by-play delle partite.

Possiamo dire che questi Australian Open 2023 abbiano già presentato sorprese non da poco, vedi su tutte l’eliminazione di Rafa Nadal ma anche quella, purtroppo, di Matteo Berrettini fatto fuori al primo turno dal redivivo Murray, o ancora il ritiro di Nick Kyrgios prima ancora di giocare. Oggi tra i match più interessanti va citato sicuramente quello tra Casper Ruud, testa di serie numero 2 del tabellone, e Jenson Brooksby; e ancora quello di Novak Djokovic, non tanto per l’avversario (il francese Enzo Couacaud) quanto perché il serbo è uno degli osservati speciali, a caccia del decimo titolo al Melbourne Park. Taylor Fritz in rampa di lancio affronta Alexey Popyrin, mentre il giovane Holger Rune se la deve vedere con Maxime Cressy in una sfida non scontata.

Andrey Rublev, dopo aver demolito i resti di Dominic Thiem, sfida l’insidioso finlandese Emil Ruusuvuori e Alexander Zverev gioca contro Michael Mmoh. Nel tabellone femminile degli Australian Open 2023 sarà interessante la sfida tra Ons Jabeur, testa di serie numero 2, e Marketa Vondrousova che è già stata finalista Slam; poi quella tra Belinda Bencic – potenziale candidata al titolo – e Claire Liu e ancora quella tra Anett Kontaveit e Magda Linette, ma forse guardando anche al futuro non possiamo non citare quella di Linda Fruhvirtova contro Kimberly Birrell. La ceca ha solo 17 anni ma è già nelle prime 85 del ranking Wta, è in grande crescita e oggi la sua avversaria è l’australiana classe ’98. Terzo turno degli Australian Open 2023 in vista per la Fruhvirtova? Lo scopriremo…











