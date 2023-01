Diretta Australian Open 2023/ Rybakina Azarenka streaming video tv: semifinali Wta!

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023: LE SEMIFINALI WTA!

Siamo pronti a vivere la diretta della semifinali femminili agli Australian Open 2023: giovedì 26 gennaio, a partire dalle 3:30 della nostra mattina, le due sfide che definiranno la finale dello Slam al Melbourne Park saranno Rybakina Azarenka e Linette Sabalenka. Semifinali sorprendenti, almeno per qualche aspetto: certamente il nome che non ci saremmo aspettati di trovare è quello di Magda Linette, polacca del ’92 che mai si era spinta a questo punto e che è sempre stata una giocatrice solida ma che non si pensava capace di questi exploit. Invece in semifinale ci è arrivata lei, e non la connazionale Iga Swiatek che in bacheca ha già due Roland Garros e uno Us Open, è la numero 1 Wta ed era favorita anche qui.

La Swiatek però è stata eliminata in maniera netta da Elena Rybakina: la kazaka non può essere considerata una sorpresa, lo scorso luglio ha sbancato Wimbledon e negli ultimi due anni ha avuto una grande crescita, aiutandosi con tanta potenza (attenzione agli ace) ma mostrando anche un gioco vario e una buona capacità di andare a rete. Sicuramente la sua è la semifinale più “nobile”: Victoria Azarenka torna a giocarla agli Australian Open 2023 dopo un decennio, qui ha vinto due volte ma poi tra maternità e altri problemi si era un po’ persa per strada. Oggi, a 33 anni, ha ancora la possibilità di vincere uno Slam che sarebbe una sorta di chiusura del cerchio: del resto è stata anche numero 1.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella diretta dell’altra semifinale femminile degli Australian Open 2023 la favorita non può che essere Aryna Sabalenka, che però dovrà lottare per vincere la sua maledizione personale. Tre volte è arrivata in semifinale, tre volte ha perso: a Wimbledon due anni fa contro Karolina Pliskova – che avrebbe potuto incrociare anche oggi, ma ha perso ai quarti – agli Us Open contro Leylah Fernandez, quando aveva avuto la grande occasione, e Iga Swiatek che appunto è connazionale di quella Linette che la bielorussa si trova di fronte oggi. Per quanto riguarda la Sabalenka va detto che ha fatto straordinari progressi da quando rappresentava il suo Paese in Fed Cup come doppista; è stata anche numero 2 Wta e ha vinto 11 titoli (che sono tanti) ma le manca ancora il centesimo per fare l’euro.

Magda Linette come detto ha poco da perdere: in pochi si aspettavano che la polacca potesse arrivare fino alla semifinale degli Australian Open 2023, entro sabato potrebbe diventare la seconda giocatrice della sua nazione a vincere uno Slam (dopo la Swiatek, ovviamente) facendo anche meglio di quella Agnieszka Radwanska che fino a poco tempo fa era il punto di riferimento per la Polonia del tennis. Le due semifinali femminili degli Australian Open 2023 promettono spettacolo, e vada come vada a vincere il trofeo sarà una giocatrice dell’Est Europa: potremmo anche avere una storica finale tutta bielorussa, tra poche ore avremo le nostre risposte sperando ovviamente che il divertimento sia assicurato…











