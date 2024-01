Diretta Australian Open 2024/ Paolini Blinkova streaming video tv, orario match (oggi sabato 20 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024: PAOLINI BLINKOVA AL TERZO TURNO!

Nella diretta degli Australian Open 2024 di sabato 20 gennaio, che conclude il terzo turno e inizia come sempre alle ore 1:00 della nostra mattina, avremo un solo italiano in campo che è a dire il vero un’italiana: Jasmine Paolini, superato senza problemi l’ostacolo Tatjana Maria, incrocia ora la racchetta con Anna Blinkova e si può dire assolutamente fortunata di questo accoppiamento. Il motivo è semplice: la Blinkova, numero 57 Wta, ha realizzato uno straordinario upset eliminando Elena Rybakina, numero 3 al mondo e finalista della passata edizione, facendosi rimontare un set e un break nel terzo parziale ma vincendo un clamoroso tie break per 22-20.

Certo, un’impresa simile spinge subito la russa Blinkova a essere considerata molto più di quanto lo fosse qualche ora prima, ma la Paolini ha una classifica superiore (per quel che vale) e, anche se in epoca recente aveva già avuto la meglio sulla Rybakina (per ritiro della kazaka) affrontare la Blinkova nella diretta degli Australian Open 2024 è diverso. Fuori tutti gli altri italiani in questa parte di tabellone: hanno deluso Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, ha sognato Giulio Zeppieri, poteva fare poco meglio Lorenzo Sonego battuto da Carlos Alcaraz.

AUSTRALIAN OPEN 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2024 è affidata a Eurosport: sarà dunque questa emittente a trasmettere i principali match del torneo (sarà chiaramente impossibile coprirli tutti, almeno fino a un certo punto) con i due canali Eurosport e Eurosport 2, che fanno parte del pacchetto Sky Sport e dunque disponibili per gli abbonati ai numeri 210 e 211 del decoder. In assenza di un televisore ricordiamo che questa programmazione è inserita anche nella piattaforma DAZN, sempre riservata ai clienti per una visione in diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sul torneo potete invece riferirvi al sito ufficiale all’indirizzo www.ausopen.com.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque nella diretta odierna degli Australian Open 2024 avremo una sola italiana ai nastri di partenza; stando sul tabellone Wta possiamo dire che l’avversaria della Paolini agli ottavi uscirebbe dalla sfida tra Anna Kalinskaya e Sloane Stephens, quest’ultima è una campionessa Slam ma sono passati sei anni e mezzo da allora, dunque le possibilità di una Paolini che avanzi addirittura ai quarti ci sono ma chiaramente la lucchese dovrà prima superare l’ostacolo Blinkova. Da seguire poi il match tra Emma Navarro, che ha eliminato la nostra Cocciaretto, e Dayana Yastremska; poi quello della numero 1 Iga Swiatek che rischia contro la classe 2004 Linda Noskova, una delle giovani emergenti più in vista.

Ancora, il derby cinese tra Qinwen Zheng e Yafan Wang con la prima in grande crescita, già oggi numero 15 Wta. Nel tabellone maschile degli Australian Open 2024 Carlos Alcaraz se la vede con il cinese Juncheng Shang, sorpresa fino a qui del torneo avendo il numero 140 del ranking Atp; l’altro giocatore che senza pronostico a favore si è preso il terzo turno dello Slam è Arthur Cazaux, francese che clamorosamente ha eliminato Holger Rune due giorni fa, ma occhio anche al portoghese Nuno Borges che sfida Grigor DImitrov. Da seguire invece il match tra Cameron Norrie, che ha battuto Giulio Zeppieri rimontandolo da 0-2, e un Casper Ruud che appare in ripresa ma deve ancora dimostrare parecchio.











