Diretta Australian Open 2024/ Sinner De Jong streaming video tv, orario match (oggi 17 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024: SINNER GUIDA GLI ITALIANI!

Inizia il secondo turno agli Australian Open 2024: mercoledì 17 gennaio si parte come di consueto alla 1:00 della mattina italiana, quando a Melbourne saranno le 11:00, e avremo quattro italiani in campo alla ricerca del terzo turno in uno Slam che fino a questo momento ha detto molto bene ai nostri colori. La truppa azzurra è capitanata da Jannik Sinner, che dopo un esordio senza fronzoli procede con un match abbordabile: il suo avversario sarà l’olandese Jesper De Jong, numero 161 del ranking Atp. Ha pescato bene anche Lorenzo Musetti, perché il carrarese avrà come rivale il francese Luca Van Assche che è nei primi 100 (numero 79) ma certamente è meno esperto.

Anche Flavio Cobolli, dopo la prima vittoria di sempre in uno Slam, può sperare di procedere ancoa agli Australian Open 2024: il fiorentino se la vedrà con il russo Pavel Kotov, che è davanti a lui di 35 posizioni nel ranking ma è sicuramente un giocatore battibile. Infine abbiamo Matteo Arnaldi, che dovrà testare i suoi progressi in un match ostico: per il sanremese l’avversario nella diretta degli Australian Open 2024 sarà Alex De Minaur, che recentemente è cresciuto al punto di entrare per la prima volta in Top Ten. Staremo allora a vedere quale sarà l’esito delle partite che attendono i nostri giocatori, ma certamente possiamo sperare in un mercoledì positivo.

AUSTRALIAN OPEN 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2024 è affidata a Eurosport: sarà dunque questa emittente a trasmettere i principali match del torneo (sarà chiaramente impossibile coprirli tutti, almeno fino a un certo punto) con i due canali Eurosport e Eurosport 2, che fanno parte del pacchetto Sky Sport e dunque disponibili per gli abbonati ai numeri 210 e 211 del decoder. In assenza di un televisore ricordiamo che questa programmazione è inserita anche nella piattaforma DAZN, sempre riservata ai clienti per una visione in diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sul torneo potete invece riferirvi al sito ufficiale all’indirizzo www.ausopen.com.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta degli Australian Open 2024 vedrà impegnato oggi anche Novak Djokovic: il campione in carica, numero 1 del ranking Atp, prosegue la sua corsa verso l’undicesimo titolo a Melbourne, e dopo aver concesso un set all’esordio alza l’asticella sfidando Alex Popyrin, che abbiamo visto avversario dell’Italia nella finale di Coppa Davis. Da seguire anche vari statunitensi che saranno in campo questo mercoledì nel secondo turno degli Australian Open 2024: Ben Shelton che sfida l’australiano Christopher O’Connell e rischia forse qualcosa, Frances Tiafoe che affronta Tomas Machac, Sebastian Korda che ha come avversario Quentin Halys e Taylor Fritz, che ha il match più ostico dovendo giocare contro Hugo Gaston.

Nel tabellone femminile degli Australian Open 2024 il secondo turno ci propone invece una Amanda Anisimova che dopo otto mesi di stop e un esordio positivo cerca di fare strada contro l’argentina Nadia Podoroska; anche Paula Badosa è rientrata dopo l’infortunio e se la deve vedere con l’esperta russa Anastasia Palvyuchenkova, mentre Barbora Krejcikova affronta la tedesca Tamara Korpatsch. Avremo poi in campo la campionessa in carica Aryna Sabalenka, che sfida una delle due sorelle Fruhvirtova (Brenda) mentre da seguire con vivo interesse le sfide tra Caroline Garcia e Magda Frech, Marta Kostyuk e Elise Mertens e soprattutto Maria Sakkari e Elina Avanesyan, perché la giovane russa è in forte crescita.











