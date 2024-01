Diretta Australian Open 2024/ Streaming video tv, orario e risultati (1° turno, oggi domenica 14 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024: INIZIA IL PRIMO SLAM!

Finalmente ci siamo: alla 1:00 della mattina di domenica 14 gennaio, le 11:00 di Melbourne, prendono il via gli Australian Open 2024. Si inizia a fare sul serio: terminato il periodo dei tornei apripista, tra cui la ormai tradizionale United Cup (vinta dalla Germania) e l’esibizione di Kooyong in cui ha giocato anche il nostro Jannik Sinner, è tempo di vivere il primo Slam della stagione, quello del Melbourne Park il cui signore e padrone è Novak Djokovic, che è il campione in carica (dopo essere stato escluso l’anno precedente) e titolare di10 corone agli Australian Open, cosa che lo ha aiutato a stabilire il record assoluto di Slam vinti.

Rafa Nadal salta gli Australian Open 2024/ Strappo muscolare: lo spagnolo dà forfait (oggi 7 gennaio)

Tutti alle spalle del serbo dunque, come inevitabile; tra i principali avversari di Djokovic però è d’uopo citare anche Sinner, che dopo un fantastico 2023 con numero 4 del ranking Atp, finale alle Atp Finals, primo Masters 1000 in carriera e vittoria della Coppa Davis, si presenta alla diretta degli Australian Open 2024 sapendo di poter fare il definitivo salto di qualità anche nei Major, la vera cosa che ancora gli manca. Con lui i vari Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, e via via tutti gli altri senza dimenticarsi di un torneo femminile cui verrà concesso il giusto spazio: adesso, possiamo affrontare i temi principali della diretta degli Australian Open 2024 anticipando le partite del primo turno che prenderanno il via tra poco.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023/ Video streaming tv: vincono Sinner e Sonego, ok Nadal

AUSTRALIAN OPEN 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2024 è affidata a Eurosport: sarà dunque questa emittente a trasmettere i principali match del torneo (sarà chiaramente impossibile coprirli tutti, almeno fino a un certo punto) con i due canali Eurosport e Eurosport 2, che fanno parte del pacchetto Sky Sport e dunque disponibili per gli abbonati ai numeri 210 e 211 del decoder. In assenza di un televisore ricordiamo che questa programmazione è inserita anche nella piattaforma DAZN, sempre riservata ai clienti per una visione in diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sul torneo potete invece riferirvi al sito ufficiale all’indirizzo www.ausopen.com.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023/ Tsitsipas Djokovic (risultato finale 0-3): che trionfo!

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta degli Australian Open 2024 possiamo dunque dire che Sinner farà il suo esordio al primo turno contro l’olandese Botic Van De Zandschulp: avremmo potuto avere un incrocio più morbido come match di apertura, ma come già detto l’altoatesino è uno dei giocatori che sperano di arrivare in fondo e dunque, pur dovendogli concedere il giusto rispetto, sa di non poter aver paura dell’olandese che è comunque una buona costante negli Slam, anche se ultimamente sembra aver lasciato il timone di numero 1 del Paese a Tallon Griekspoor, protagonista in Coppa Davis e nella United Cup. Chi ha pescato malissimo è invece Matteo Berrettini, ma sapevamo che sarebbe potuta andare così: dopo cinque anni il romano è uscito dalla Top 100 del ranking Atp e questo la dice lunga su un 2023 travagliato e chiuso in anticipo.

Solo nel 2021 Berrettini era in finale a Wimbledon e sembrava lanciato verso la vittoria di uno Slam, oggi deve aprire la diretta degli Australian Open 2024 contro Stefanos Tsitsipas. Le opportunità di vincere tuttavia ci sono: il greco, che pure l’anno scorso è arrivato in finale qui a Melourne, nei Major è spesso e volentieri andato incontro a delusioni anche nei primissimi turni, il vero punto di domanda che riguarda Berrettini è la condizione fisica. Sarà invece la wild card australiana Adam Walton, abbordabile, l’avversario di Matteo Arnaldi: ecco, il giovane sanremese può essere la rivelazione degli Australian Open 2024 perchè arriva da una stagione in forte crescita, lo abbiamo visto protagonista in Coppa Davis e non solo e adesso per lui potrebbe arrivare la definitiva maturazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA