Diretta Australian Open 2024/ Zverev Alcaraz streaming video tv, orario dei quarti (oggi 24 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024: SI CHIUDONO I QUARTI!

Si chiudono i quarti di finale degli Australian Open 2024: a partire dalle ore 2:00 della mattina italiana di mercoledì 24 gennaio vivremo un grande spettacolo con i due match nella parte bassa del tabellone Atp e i due nella metà alta del main draw Wta. Cominciamo dal torneo maschile: Zverev Alcaraz sta diventando ormai una classica, l’anno scorso abbiamo avuto tre incroci tra Madrid (un Masters 1000), quarti agli Us Open e round robin delle Atp Finals. Due vittorie di Carlos Alcaraz, ma nel bilancio complessivo è in vantaggio per 4-3 Alexander Zverev; siamo 1-1 negli Slam perché il tedesco aveva vinto i quarti del Roland Garros nel 2022, ma parlando di Major deve ancora vincere il suo primo mentre lo spagnolo, che ha 4 anni meno, ne ha già due.

L’altra sfida è Hurkacz Medvedev: il polacco Hubert Hurkacz raggiunge i quarti agli Australian Open per la prima volta e come miglior risultato negli Slam ha la semifinale di Wimbledon 2021 (lo aveva battuto Matteo Berrettini), è forse il giocatore con meno risultati nei Major ma anche una minaccia se dovesse trovare la giusta condizione. Daniil Medvedev, già numero 1 Atp, sembrava pronto a dominare il circuito ma non aveva fatto i conti con l’avvento di Alcaraz e l’indistruttibilità di Novak Djokovic, rimane comunque un giocatore da cinque finali Slam (due al Melbourne Park) e gli Us Open vinti tre anni fa, negando il Grande Slam di calendario a Nole. Vedremo cosa succederà nella diretta degli Australian Open 2024…

AUSTRALIAN OPEN 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2024 è affidata a Eurosport: sarà dunque questa emittente a trasmettere i principali match del torneo (anche oggi dovrebbe essere garantita la doppia trasmissione) con i due canali Eurosport e Eurosport 2, che fanno parte del pacchetto Sky Sport e dunque disponibili per gli abbonati ai numeri 210 e 211 del decoder. In assenza di un televisore ricordiamo che questa programmazione è inserita anche nella piattaforma DAZN, sempre riservata ai clienti per una visione in diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sul torneo potete invece riferirvi al sito ufficiale all’indirizzo www.ausopen.com.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella diretta degli Australian Open 2024 vanno anche presentati i quarti Wta: Noskova Yastremska è un grande inedito, due giocatrici che per la prima volta sono ai quarti di uno Slam. Certamente di Linda Noskova si parla benissimo da tempo: 20 anni da compiere (a marzo), già vincitrice del Roland Garros juniores, come biglietto da visita ha una clamorosa vittoria contro la numero 1 Iga Swiatek ed è l’ennesima ceca a poter arrivare in alto, già la più giovane dopo Nicole Vaidisova nel tabellone principale di uno Slam. Dayana Yastremska invece è una classe 2000 meno “appariscente” nella sua crescita, ma solidissima: per arrivare ai quarti di questo torneo ha eliminato la veterana Victoria Azarenka.

L'altro quarto di finale agli Australian Open 2024, Kalinskaya Zheng, è un rimpianto per l'Italia: Jasmine Paolini aveva tutto per battere Anna Kalinskaya ma la russa ha avuto la meglio, pensare che non aveva mai superato il secondo turno di un Major ma oggi la venticinquenne ha una grande occasione. Ce l'ha anche Qinwen Zheng, 21 anni: già nelle prime otto degli ultimi Us Open, la cinese qualche giorno fa ha abbracciato Na Li qui a Melbourne e potrebbe essere stato un ideale passaggio di consegne. Prima di lei ai quarti Slam c'erano state anche Shuai Peng e Shuai Zhang (la prima anche in semifinale) ma la Zheng arrivando in finale sarebbe la prima del suo Paese, dai tempi della Li, nella Top Ten del ranking.











