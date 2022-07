Diretta Austria Irlanda del Nord donne/ Streaming video tv: decisiva! (Europei 2022)

DIRETTA AUSTRIA IRLANDA DEL NORD DONNE: PER RESTARE IN CORSA!

Austria Irlanda del Nord donne sarà diretta dall’arbitro venezuelano Emikar Caldera Barrera: alle ore 18:00 di lunedì 11 luglio saremo al St. Mary’s di Southampton, per la seconda giornata del gruppo A agli Europei 2022 di calcio femminile. È già una partita decisiva per restare in corsa nel torneo: entrambe le nazionali infatti hanno perso all’esordio e hanno bisogno di una vittoria per continuare a inseguire un secondo posto che comunque sarà molto complicato. Soprattutto per l’Irlanda del Nord, sconfitta nettamente dalla Norvegia e che ha dato la sensazione di essere indietro rispetto alla concorrenza.

L’Austria invece è caduta di misura contro l’Inghilterra: qui se non altro c’è qualche speranza in più, ma per l’appunto bisognerà vincere oggi e poi provare a fare risultato contro una nazionale scandinava che appare comunque superiore. Aspettando che la diretta di Austria Irlanda del Nord donne prenda il via al St. Mary’s, proviamo ora a fare qualche rapida considerazione circa le scelte che potrebbero essere operate dal rispettivo Commissario Tecnico, andando a leggere in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni della partita.

DIRETTA AUSTRIA IRLANDA DEL NORD DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Austria Irlanda del Nord donne sarà garantita dalla televisione satellitare, precisamente su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (numeri 201 e 203 del decoder): gli abbonati al servizio potranno assistere a tutte le partite degli Europei 2022 di calcio femminile, e ovviamente in assenza di un televisore sarà disponibile la diretta streaming video. In questo caso, senza costi aggiuntivi, bisognerà inserire i dati del proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e attivare l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA IRLANDA DEL NORD DONNE

Naturalmente è da capire se per la diretta Austria Irlanda del Nord donne ci sarà qualche modifica rispetto alle partite inaugurali: per la nazionale di Irene Fuhrmann possiamo ipotizzare un 4-1-4-1 con Puntigam davanti alla difesa in qualità di frangiflutti e Billa come prima punta, alle spalle di queste due giocatrici avremo dunque le due linee a quattro. Wenninger e Schnaderbeck centrali di difesa a protezione del portiere Zinsberger, con Wienroither e Hanshaw sugli esterni; poi Dunst e Naschenweng laterali alte a supporto di Feiersinger e Zadrazil, schierate al centro sulla trequarti.

L’Irlanda del Nord di Kenny Shiels andrà invece in campo con il 4-3-3: Jacqueline Burns in porta, Nelson e McFadden davanti a lei con due terzini che dovrebbero essere Burrows e Vance. A centrocampo comanda McCarron, ma molti palloni passeranno soprattutto dai piedi della mezzala Furness; sull’altro versante potrebbe essere confermata Caldwell. Nel tridente offensivo Lauren Wade va per una maglia da prima punta, ai suoi lati con la conferma delle scelte dell’esordio avremmo Magee ad agire sulla fascia destra e Wilson che sostituirà Magill, il cui Europeo è già finito per un infortunio al legamento crociato.











