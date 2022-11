Diretta Austria Italia/ Streaming video Rai 1: amichevole malinconica

DIRETTA AUSTRIA ITALIA: ALTRI ESPERIMENTI PER MANCINI?

Austria Italia, in diretta dallo stadio Ernst Happel, il leggendario Prater di Vienna, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.45 di questa sera, domenica 20 novembre 2022. La sede è prestigiosa, la rivale è una delle più tradizionali, c’è pure un bellissimo ricordo recente cioè la vittoria negli ottavi degli Europei dell’anno scorso, sulla strada verso il trionfo finale degli Azzurri di Roberto Mancini, eppure evidentemente nessuno avrebbe voluto essere a Vienna questa sera, perché la diretta di Austria Italia può essere definita come l’amichevole della malinconia.

Proprio oggi cominciano i Mondiali in Qatar e naturalmente entrambe le Nazionali avrebbero voluto essere qualche migliaio di chilometri a Sud-Est e qualche decina di gradi più al caldo, soprattutto chi è campione d’Europa in carica ma salta i Mondiali per la seconda volta consecutiva. I risultati recenti dell’Italia sono ottimi, compresa la qualificazione per la Final Four di Nations League e pure il successo di mercoledì in Albania, purtroppo c’è stato un piccolo ma disastroso passaggio a vuoto nel momento decisivo per i Mondiali. Non ci resta che consolarci con una partita che trasuda di storia: che cosa ci dirà la diretta di Austria Italia?

AUSTRIA ITALIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Austria Italia sarà garantita come sempre in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Austria Italia, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI AUSTRIA ITALIA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA ITALIA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per la diretta di Austria Italia. Per l’Austria padrona di casa si potrebbe ipotizzare un modulo 4-4-2 nel quale in porta potrebbe giocare Lindner; davanti a lui ecco la difesa a quattro che da destra a sinistra dovrebbe vedere in campo Posch, Trauner, Danso e Alaba; altra linea a quattro a centrocampo, in questo caso con Baumgartner, Grillitsch, Schlager e Sabitzer da destra a sinistra; infine, dovrebbero essere Arnautovic e Gregoritsch a formare la coppia d’attacco.

Quanto invece alle scelte di Roberto Mancini, l’Italia che vedremo in azione questa sera a Vienna potrebbe prevedere un 4-3-3 naturalmente con un certo turnover rispetto a mercoledì sera in Albania: proviamo allora ad ipotizzare Donnarumma in porta e davanti a lui Di Lorenzo terzino destro, Bonucci e Acerbi centrali, Parisi sulla corsia mancina; ecco poi a centrocampo Barella, Verratti e Ricci che potrebbero partire dall’inizio; Politano, Raspadori e uno scatenato Grifo sono invece le nostre opzioni per il tridente offensivo degli Azzurri.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Austria Italia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli Azzurri partono favoriti pur giocando in trasferta e il segno 2 è quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di pareggio per il segno X ed infine a 3,75 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse l’Austria a vincere.

