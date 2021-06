Diretta/ Austria Macedonia (Europei) streaming video tv: esordio macedone

DIRETTA AUSTRIA MACEDONIA: AUSTRIACI FAVORITI!

Austria Macedonia, in diretta domenica 13 giugno 2021 alle ore 18.00 presso l’Arena Nazionale di Bucarest, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi dei campionati Europei di calcio. Un grandissimo appuntamento per la Macedonia del Nord, per la prima volta nella sua storia ai nastri di partenza di una grande competizione per club dall’indipendenza dall’ex Jugoslavia. Pandev e compagni hanno battuto con un poker il Kazakhstan nell’ultimo test amichevole e hanno ottenuto lo scorso marzo una straordinaria vittoria in casa della Germania nelle qualificazioni ai campionati del mondo.

La partita contro l’Austria sarà importante per capire se i macedoni potranno essere una delle mine vaganti di questo Europeo, dopo due sconfitte contro Danimarca e Inghilterra gli austriaci hanno pareggiato nel loro ultimo match amichevole contro la Slovacchia, uno 0-0 non esaltante con la selezione allenata da Foda che ha provato a far crescere una condizione che è apparsa però non brillantissima alla vigilia della sfida.

DIRETTA AUSTRIA MACEDONIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Austria Macedonia viene trasmessa su Sky Sport per tutti gli abbonati, con la televisione satellitare. che trasmette in esclusiva l’intero programma degli Europei di calcio, tutte le partite sia della fase a gironi sia della fase ad eliminazione diretta. La visione sarà anche in diretta streaming video, collegandosi tramite tablet, smartphone o pc sul sito o sull’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA MACEDONIA

Le probabili formazioni della sfida tra Austria e Macedonia presso l’Arena Nazionala di Bucarest. Gli austriaci allenati da Franco Foda scenderanno in campo con un 3-5-1-1 e questo undici titolare: Bachmann; Dragovic, Hinteregger, Friedl; Laimer, Baumgartner, Grillitsch, Schlager, Alaba; Sabitzer; Kalajdzic. Risponderà la formazione macedone guidata in panchina da Igor Angelovski con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Ristevski; Nikolov, Kostadinov, Spirovski, Elmas, Alioski; Pandev, Trickovski.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Austria Macedonia possiamo consultare le quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria della squadra di casa porta in dote un guadagno pari a 1.60 volte la puntata, valore di 3.60 posto sul segno X che identifica l’eventualità del pareggio mentre il segno 2, a regolare il successo della formazione ospite, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 6.25 volte l’importo che avrete deciso di investire sulla partita.



