DIRETTA AVELLINO ALTAMURA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, manca ormai pochissimo al fischio di inizio della diretta di Avellino Altamura, uno dei match più interessanti della giornata con due squadre molto simili ma che spiccano comunque per delle peculiarità. Ma andiamo per gradi, osserveremo prima di tutto i trend per poi passare alla favorita del pronostico. Iniziamo dai campani, squadra che può vantare la seconda miglior difesa del campionato con 0,7 reti subite nell’arco delle partite da qui a inizio stagione. L’attacco si basa su un contropiede strutturato dove abbiamo una lunga serie di passaggi prima della rete, non sorprende dunque il 23% di gol dopo almeno dieci tocchi prima.

L’Altamura invece ha uno stile di gioco simile ma preferisce passare direttamente dalla difesa all’attacco con dei lunghi cross progressivi, quindi abbiamo 46 di essi nell’arco dei novanta minuti e possiamo dire senza remore che si tratta di una squadra che punta tutto sul contropiede anche se solo il22% di questi passaggi diventa davvero utile per gli attaccanti. Detto questo i padroni di casa dovrebbero avere la vittoria facile ma sarà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Avellino Altamura. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA AVELLINO ALTAMURA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Avellino Altamura? Sky vi permetterà il collegamento in tv così come sarà possibile assistere all partita su computer o tablet in diretta streaming video grazie a Sky Go.

IRPINI GIÀ IN B

Sarà giornata di festa nel capoluogo campano dopo la matematica promozione: la diretta Avellino Altamura rappresenterà una partita storica per quanto riguarda i biancoverdi. L’Avellino come detto si è già tolto la grandissima soddisfazione di ottenere la promozione in Serie B. Il club irpino ha vinto tutte le ultime dieci partite di campionato tra cui il 2-1 con il Catania, l’1-0 con il Monopoli e il 2-0 con il Trapani.

L’Altamura non ha più nulla da chiedere a questa stagione, avendo bloccato il discorso salvezza e non potendo andare ai playoff. I pugliesi hanno interrotto una striscia di quattro sconfitte di fila con il successo con l’Audace Cerignola.

LE PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO ALTAMURA

L’Avellino si disporrà con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Iannarilli, difeso da Cancellotti, Rigione, Enrici e Cagnano. A centrocampo troveremo il terzetto Armellino, Palmiero e Sounas con Panico, Lescano e Russo in attacco.

L’Altamura scenderà in campo invece col 4-3-3. In porta Viola, protetto da Rizzo, De Santis, Silletti e Moussa Mane. Nella zona nevralgica del campo vedremo Dibenedetto, Grande e Franco mentre davanti Rolando, G. Simone e D’Amico.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE AVELLINO ALTAMURA

L’Avellino è dato a 1.25 quindi favoriti sotto tutti i punti di vista. Il pareggio è offerto a 4.90 mentre il 2 a 9. Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.47 e 2.38.