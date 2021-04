Diretta/ Avellino Bari (Serie C) streaming video tv: per il secondo posto

DIRETTA AVELLINO BARI: PUNTI IN PALIO IMPORTANTI!

Avellino Bari, in diretta sabato 10 aprile 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Scontro per il secondo posto, con la Ternana che ha ormai preso con grande anticipo l’unico posto utile per la Serie B diretta. L’Avellino si presenta all’appuntamento occupando la seconda piazza con 4 lunghezze di vantaggio sul Bari, ma dopo una lunghissima serie positiva gli irpini hanno perso le ultime due sfide in trasferta contro Catania e appunto Ternana, perdendo un po’ di brillantezza vista l’impossibilità di agganciare il primo posto.

Diretta/ Palermo Vibonese (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

Il Bari è stato a lungo al secondo posto ma è stato protagonista di una lunga flessione che l’aveva visto sorpassato anche al terzo posto dal Catanzaro, poi controsorpassato dai pugliesi. Che hanno vinto le ultime due sfide contro Paganese e Vibonese, sfruttando l’incrocio di calendario che garantiva scontri con formazioni di bassa classifica, che il Bari ha saputo sfruttare regalando nuovo ossigeno alla sua classifica.

Diretta/ Albinoleffe Carrarese (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca

DIRETTA AVELLINO BARI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Bari è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO BARI

Le probabili formazioni della sfida tra Avellino e Bari presso lo stadio Partenio-Lombardi. I padroni di casa allenati da Piero Braglia scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo, Tito; Fella, Maniero. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Massimo Carrera con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Frattali; Semenzato, Minelli, Di Cesare, Perrotta; Maita, Bianco; Cianci, Marras, D’Ursi; Antenucci

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: i bomber del campionato

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Avellino Bari, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.30 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.00 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 3.20 volte quanto avrete deciso di puntare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA