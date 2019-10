Diretta Avellino Bari/ Streaming video tv: un match affascinante (Serie C)

Avellino Bari, in diretta dallo stadio Partenio-Adriano Lombardi, è un match di cartello, fascino garantito infatti per questa partita della decima giornata del girone C del campionato di Serie C 2019-2020 oggi pomeriggio, domenica 20 ottobre 2019, con fischio d’inizio alle ore 15.00. La storia ci parla di trascorsi illustri, per l’attualità invece Avellino Bari mette di fronte due formazioni che sembrano destinate ad avere ambizioni differenti. L’Avellino a quota 10 punti deve tenere lontana la zona calda e provare ad avvicinare i playoff, il Bari invece con i suoi 17 punti è nel cuore di questa zona playoff e potrebbe anzi sognare in grande – cioè lottare per il primo posto e la conseguente promozione diretta. Settimana scorsa infatti i pugliesi hanno ottenuto una prestigiosa vittoria per 2-0 contro la Ternana, mentre l’Avellino è reduce da una sconfitta per 3-1 nel derby campano con la Paganese, che ha confermato le difficoltà degli irpini.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Bari non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO BARI

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni per Avellino Bari. I padroni di casa pugliesi potrebbero scendere in campo con il modulo 3-5-2 e questi possibili titolari: Abibi in porta; difensori Zullo, Morero e Laezza; nel folto centrocampo a cinque da destra a sinistra ipotizziamo Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Rossetti e Micovschi; infine Charpentier e Albadoro tandem d’attacco, ma vedremo se cambierà qualcosa con l’arrivo in panchina del nuovo allenatore Ezio Capuano. Per il Bari invece si può ripartire serenamente dalla formazione del successo contro la Ternana; anche qui modulo 3-5-2 con Frattali in porta; davanti a lui retroguardia a tre composta da Sabbione, Di Cesare e Perrotta; nella linea a cinque del centrocampo ecco Berra, Hamlili, Bianco, Scavone e Costa, infine Antenucci e Simeri come coppia d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Avellino Bari attraverso le quote previste dall’agenzia Snai. Favorito in modo netto il segno 2, che è infatti quotato a 1,85. Si sale poi a quota 3,35 in caso di segno X, mentre la vittoria casalinga dell’Avellino varrebbe 4,00 volte la posta in palio in caso di segno 1.



