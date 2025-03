DIRETTA AVELLINO BENEVENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Chi avrà la meglio nella diretta di Avellino Benevento? Scopriamolo con le nostre statistiche: l’Avellino vanta una media gol più alta (1.72 contro 1.5) e una difesa più solida, subendo meno di un gol a partita, mentre il Benevento ha dimostrato qualche difficoltà offensiva con soli 0.75 gol segnati di media. Entrambe le squadre hanno una discreta propensione a gare con più di 1.5 gol, ma le percentuali di Over 2.5 sono meno marcate, suggerendo che potrebbe trattarsi di un match combattuto ma non necessariamente ricco di reti. Anche la statistica “Entrambe le squadre segnano” è divisa equamente al 50%, a conferma di una gara potenzialmente incerta.

Dal punto di vista disciplinare, l’Avellino ha ricevuto più cartellini, ma il Benevento è più falloso nelle prime fasi del match. Il dato sui calci d’angolo suggerisce che gli ospiti costruiscono più occasioni da azioni laterali, con una media di 5.94 corner a partita rispetto ai 4.78 dell’Avellino. Nel complesso, i numeri premiano leggermente l’Avellino, che ha dimostrato maggiore solidità e incisività in attacco, ma il Benevento potrebbe rivelarsi pericoloso se riuscirà a sbloccarsi offensivamente. Passiamo adesso al commento live della diretta di Avellino Benevento. (agg. Gianmarco Mannara)

AVELLINO BENEVENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per chi non sarà al Partenio, la diretta Avellino Benevento in tv sarà su Sky Sport per gli abbonati, Now Tv e Sky Go quindi forniranno la diretta streaming video.

AVELLINO BENEVENTO: DERBY CAMPANO DI LUSSO

La diretta Avellino Benevento non avrebbe nemmeno bisogno di presentazioni: l’appuntamento è alle ore 19.30 di stasera, domenica 30 marzo 2025, naturalmente per il girone C di Serie C, nel quale le due città della Campania sono tra le piazze più importanti. Il derby avrà enorme significato innanzitutto per i padroni di casa, perché l’Avellino grazie alla vittoria contro il Potenza ha conquistato il primo posto in classifica e di conseguenza adesso per gli irpini l’obiettivo deve essere la promozione immediata in Serie B.

La diretta Avellino Benevento invece sarà un banco di prova molto ostico per gli ospiti giallorossi, che stanno dando vita a una serie di pareggi che ha dell’incredibile. Tanti segni X che confermano la solidità del Benevento, ma che non bastano per lottare ai vertici: i punti sono quindi 46, ben 14 in meno rispetto ai cugini dell’Avellino, il che significa che l’obiettivo adesso è la migliore posizione in classifica per i playoff. In ogni caso sarà un derby meraviglioso, non vediamo l’ora di seguire la diretta Avellino Benevento…

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO BENEVENTO

Raffaele Biancolino dovrebbe insistere con il modulo 4-3-1-2 nelle probabili formazioni per la diretta Avellino Benevento. Cancellotti, Rigione, Enrici e Cagnano dovrebbero formare da destra a sinistra la difesa davanti al portiere Iannarilli, mentre il regista Palumbo con Sounas e capitan Armellino dovrebbero essere i titolari nel centrocampo irpino. Infine, l’attacco dell’Avellino ci potrebbe proporre Panico come trequartista alle spalle dei due attaccanti Lescano e Patierno.

I cugini del Benevento di Gaetano Auteri dovrebbero invece proporci un modulo 4-3-3: stavolta vogliamo cominciare dall’attacco, con Manconi centravanti affiancato dalle due ali Starita e Lanini; a centrocampo invece è Viviani in cabina di regia, con le mezzali Acampora e Talia ai suoi fianchi; infine, nella difesa a quattro del Benevento ecco i due centrali Berra e Tosca, con i terzini Oukhadda e Simonetti a completare il reparto davanti al portiere Manfredini.

PRONOSTICO E QUOTE SUL DERBY

Fattore campo e classifica spingono gli irpini nel pronostico sulla diretta Avellino Benevento, infatti secondo le quote Snai il segno 1 varrebbe 1,67, mentre poi si sale già a 3,25 in caso di pareggio e fino a 4,90 volte la posta se fossero gli ospiti del Benevento a vincere il derby.