Diretta/ Avellino Bisceglie (Serie C) streaming video e tv: Irpini al bivio

DIRETTA AVELLINO BISCEGLIE: GARA DELLA SVOLTA?

Avellino Bisceglie, in diretta dallo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, in programma mercoledì 9 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per il recupero della terza giornata d’andata nel campionato di Serie C nel girone C. Irpini al bivio dopo tanti alti e bassi che non hanno permesso ai biancoverdi di trovare il passo giusto per l’alta classifica. Dopo il colpo esterno contro il Potenza l’Avellino è infatti incappato in un ko sul campo della Virtus Francavilla, confermando le difficoltà avute sin dall’inizio della stagione ad infilare una serie convincente di risultati positivi. Il Bisceglie ha ormai recuperato quasi tutti i match dopo aver iniziato in ritardo il campionato, ma continua a faticare e arriva da una doppia sconfitta 3-0 in trasferta. Certo, il calendario non era clemente in questo periodo con i pugliesi, offrendo la doppia sfida contro Catania e Ternana, ma il Bisceglie ha opposto poche soluzioni per cercare di ottenere un risultato positivo: sarà ora indispensabile ai nerazzurri cambiare passo per non ritrovarsi risucchiati a fondo classifica.

DIRETTA AVELLINO BISCEGLIE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Bisceglie sarà trasmessa in pay per view sul satellite da Sky, che ha raggiunto un accordo per trasmettere, fuori abbonamento, una selezione di partite di Serie C per ogni giornata. Oltre che sul satellite, la sfida sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO BISCEGLIE

Le probabili formazioni di Avellino Bisceglie, sfida che andrà in scena presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Piero Braglia con un 3-5-2: Leoni; L. Silvestri, Miceli, Rocchi; Ciancio, Aloi, D’Angelo, De Francesco, Tito; Santaniello, Maniero. Gli ospiti guidati in panchina da Giovanni Bucaro schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3 come modulo di partenza: Russo; Priola, Altobello, Vona; Pelliccia, Cittadino, Maimone, Giron; Vitale, Rocco, Sartore.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Avellino e Bisceglie queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.65, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.45 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 5.35.

