DIRETTA/ Avellino Brindisi video streaming tv: pugliesi ok nei precedenti (Serie C, 16 marzo 2024)

DIRETTA AVELLINO BRINDISI: TESTA A TESTA

Sta per cominciare la diretta Avellino Brindisi. Le due formazioni si sono affrontate 18 volte nella loro storia con 5 vittorie dei campani, altrettanti pareggi e 8 vittorie del Brindisi. Il computo totale dei gol è di 45 reti, 22 per i lupi e 23 per i biancozzurri.

L’ultimo testa a testa tra le due squadre è terminato 4-0 per l’Avellino ed è stata la seconda vittoria consecutiva per i biancoverdi. Le due squadre negli anni ’70 si sono affrontate con regolarità in Serie B, precisamente per tre stagioni. Tra queste sfide in cadetteria c’è stata anche la gara con più reti ovvero il 4-1 del 1974 in favore del Brindisi. Il pareggio invece manca ormai dal 1986 quando le due squadre si divisero la posta in palio per 2-2. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Video/ Brindisi Giugliano (0-0) highlights: punto d'oro per i campani (10 marzo 2024)

DIRETTA AVELLINO BRINDISI STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Avellino Brindisi sarà visibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare di Sky, previo però l’acquisto del pacchetto Calcio che sblocca i canali dal 251 in poi, dove la partita sarà trasmessa. In alternativa, essendo che NowTv fa parte dell’ecosistema Sky, mediante le medesime modalità sarà possibile vedere questa gara in streaming su questa piattaforma.

DIRETTA/ Virtus Francavilla Avellino (risultato finale 0-0): gli irpini non passano (10 marzo 2024)

LA PRESENTAZIONE

La diretta di Avellino Brindisi rivela delle sorprese interessanti per questa 32esima giornata di Serie C, il fischio di inizio è stato fissato per oggi 16 marzo 2024 alle ore 18,30. I campani, attualmente quarti in classifica, hanno ottenuto un pareggio contro la Virtus Francavilla, mantenendo la loro posizione nella zona playoff.

Dall’altra parte del campo, i pugliesi si trovano in una situazione più complicata, essendo ultimi in classifica e reduci da due pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali contro il Giugliano. La situazione del Brindisi è farraginosa ma questo non ha impedito ai giocatori di tirare fuori l’orgoglio nelle partite.

DIRETTA/ Brindisi Giugliano (risultato finale 0-0): reti bianche al Fanuzzi (Serie C, 10 marzo)

AVELLINO BRINDISI: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta di Avellino Brindisi alle probabili formazioni del match partendo dai padroni di casa dove Sgarbi venga confermato nonostante una prestazione non eccezionale nell’ultima partita. Sebbene abbia commesso alcuni errori, soprattutto in fase di finalizzazione, il suo apporto in attacco rimane cruciale per la squadra.

Il Giugliano potrebbe fare affidamento su Bagatti per dettare i ritmi di gioco e fornire le geometrie offensive dalla cabina di regia. Bagatti sarà chiamato a orchestrare le azioni offensive della squadra e a creare opportunità per i compagni di squadra.

AVELLINO BRINDISI, LE QUOTE

Prendiamo infine in considerazione le quote della diretta di Avellino Brindisi supportati dal sito di Sisal: il segno 1 che decreterebbe la vittoria biancoverde è fissata a 1,8 mentre il pareggio con il segno X a 2,5. Una vittoria pugliese invece è quotata a 5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA