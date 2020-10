Diretta/ Avellino Casertana (Serie C) streaming video tv: irpini in orbita

DIRETTA AVELLINO CASERTANA: ALTRO DERBY CAMPANO!

Avellino Casertana, domenica 25 ottobre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Partenio di Avellino, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Gran momento per gli irpini, lanciati in orbita in classifica da ben 10 punti conquistati nelle ultime 4 partite. Il pari contro la Juve Stabia di domenica scorsa aveva frenato la corsa dei biancoverdi, che giovedì scorso, nel posticipo del turno infrasettimanale, sono però ripartiti di slancio andando ad espugnare col punteggio di 1-2 il campo del Foggia, grazie a un gol di D’Angelo e un rigore di Santaniello. Risultati che hanno portato l’Avellino a quota 10 punti a -3 dal primo posto, 7 punti in più di una Casertana che in quattro partite disputate ha pareggiato tre volte e perso una. I rossoblu hanno fermato sul pari a reti bianche il Catanzaro nel turno infrasettimanale, ma continuano a soffrire a livello offensivo: dopo il 3-3 interno con la Ternana, la Casertana non è infatti riuscita ad andare a segno nelle successive due partite disputate in campionato.

DIRETTA AVELLINO CASERTANA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Avellino Casertana, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO CASERTANA

Le probabili formazioni di Avellino Casertana, sfida che andrà in scena presso lo stadio Partenio di Avellino. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Piero Braglia con un 3-5-2: Forte; Dossena, Miceli, Rizzo; Ciancio, Burgio, De Francesco, D’Angelo, Aloi; Berdardotto, Santaniello. Gli ospiti guidati in panchina da Federico Guidi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Dekic; Hadziosmanovic, Buschiazzo, Carillo, Setola; Bordin, Izzillo, Icardi; Matese, Cuppone, Konate.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Avellino Casertana secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa irpini partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 1,87, mentre poi si sale già a quota 3,35 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,00 volte la posta in palio in caso di successo dei rossoblu per chi avrà puntato sul segno 2.



