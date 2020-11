Diretta/ Avellino Catania (Serie C) streaming video tv: sognando la gloria perduta

DIRETTA AVELLINO CATANIA: SFIDA DI ALTRI TEMPI

Avellino Catania, in diretta dallo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, in programma domenica 29 novembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C. Sfida tra grandi piazze del passato, che hanno conosciuto in maniera continuativa la Serie A prima delle ultime stagioni in cui si sono ritrovate a partire dal basso. Nel calcio anni 80 Avellino-Catania era una sfida che andava in scena nella massima serie, stavolta si gioca per proporsi in zona play off. L’Avellino è in ritardo di ben 4 partite in calendario, nonostante questo gli irpini mantengono il settimo posto in classifica a 8 lunghezze dalla seconda piazza, che considerando i match da recuperare può essere considerata ancora alla portata.

Dall’altra parte il Catania dopo la vittoria contro la Vibonese è stato costretto a frenare ancora, pareggiando in casa contro la Turris e ritrovandosi al momento al confine della zona play off: gli etnei non sono riusciti ancora a brillare in un campionato che sembra però aver già candidato la Ternana per il salto diretto in Serie B.

DIRETTA AVELLINO CATANIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Catania sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO CATANIA

Le probabili formazioni di Avellino Catania, sfida che andrà in scena presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Piero Braglia con un 3-4-1-2: Leoni; L.Silvestri, Ciancio, Rocchi; Rizzo, Aloi, D’Angelo, Tito; Santaniello; Fella, Bernardotto. Gli ospiti guidati in panchina da Giuseppe Raffaele schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Martinez; Calapai, Silvestri, Claiton, Pinto; Izco, Rosaia, Welbeck; Maldonado; Reginaldo, Pecorino.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Avellino e Catania queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.05, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.60.

© RIPRODUZIONE RISERVATA