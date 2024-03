Diretta/ Avellino Catania, streaming video tv: continuerà l’imbattibilità campana? (Serie C, 6 marzo 2024)

DIRETTA AVELLINO CATANIA, I SICLIANI SONO IN FORMA

La diretta Avellino Catania, in programma mercoledì 6 marzo alle ore 18:30 racconta della 30esima giornata di Serie C Girone C. I biancoverdi stanno attraversando un periodo lontano dalla sconfitta. Infatti nelle ultime quattro gare i Lupi hanno pareggiato tre volte e vinto una, la gara in casa con la Casertana.

Il Catania ha conquistato la finale di Coppa Italia Serie C battendo 2-0 il Rimini al ritorno. In campionato è invece arrivato l’1-1 col Monterosi Tuscia, mettendo alle spalle la sconfitta di misura in casa del Taranto. I siciliani sono quindicesimi a 35 punti, molto indietro rispetto al quarto posto dell’Avellino a quota 50.

AVELLINO CATANIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Avellino Catania sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Avellino Catania sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

AVELLINO CATANIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Avellino Catania vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. Ghidotti in porta, difeso pochi metri più avanti dal quartetto Cancellotti, Rigione, Frascatore e Liotti. A centrocampo ci saranno Llano, Palmiero e Rocca con in attacco il tridente D’Ausilio, Gori e Sgarbi.

Il Catania replica con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Albertoni, retroguardia composta da Castellini, Curado, Kontek e Celli. In mediana presente il duo Welbeck- Zammarini mentre Chiricò, Sturaro e Cicerelli supporteranno sulla trequarti l’unico centravanti Cianci.

AVELLINO CATANIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Avellino Catania favorita la squadra di casa a 1.83. Secodno sisal, la X è data a 3.20 mentre il 2 fisso a 4.10.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è offerto a 2.30 contr l’1.51 dell’Under. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente offerti a 2.05 e 1.66.

