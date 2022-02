Diretta Avellino Catania/ Streaming video tv: etnei in cerca di rivalsa (Serie C)

DIRETTA AVELLINO CATANIA:

La diretta di Avellino Catania, match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, andrà in scena sabato 26 febbraio 2022 alle ore 14.30 allo Stadio Partenio – Adriano Lombardi. Le due squadre, reduci dal turno infrasettimanale, hanno l’obiettivo di tornare alla vittoria. Gli etnei, dopo due vittorie contro avversari sulla carta di maggiore calibro, sono stati battuti tra le mura amiche dalla Paganese, che lotta per la salvezza. I campani, invece, hanno rallentatola propria corsa in virtù del pareggio a reti inviolate ottenuto contro il Latina.

Diretta/ Catania Paganese (risultato finale 0-1): gli etnei cadono in casa!

La classifica, in vista dell’impegno, vede nettamente favoriti i biancoverdi, che si trovano al quarto posto e sono tra coloro che ambiscono alla promozione in cadetteria. I rossazzurri, al contrario, si trovano al quattordicesimo posto a quota 33, complici i 4 punti di penalizzazione inflitti a causa dei mancati pagamenti degli stipendi antecedenti al fallimento. È per questa ragione che la squadra di Francesco Baldini ha bisogno di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, che attualmente dista 4 punti.

Diretta/ Latina Avellino (risultato finale 0-0): la gara termina a reti bianche!

DIRETTA AVELLINO CATANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Avellino Catania non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto Sky Sport non ha inserito il match valido per la ventinovesima giornata di Serie C nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio, dunque, potranno usufruire della visione della gara, esclusivamente in streaming, nel caso in cui siano abbonati alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato. La sfida Avellino Catania sarà disponibile in diretta tramite il sito ufficiale e tramite il canale YouTube in base al tipo di abbonamento sottoscritto, nonché su Amazon Prime secondo le medesime modalità.

DIRETTA/ Catania Virtus Francavilla (risultato finale 1-0) video: decide gol Biondi!

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO CATANIA

In vista della diretta Avellino Catania non ci sono molti dubbi in merito alle probabili formazioni delle due squadre: le assenze, infatti, si contano sulle dita di una mano. I padroni di casa non avranno a disposizione lo squalificato Silvestri, che ha rimediato due turni di stop in virtù della rissa sfiorata nello scorso turno, e l’infortunato Kragl. In dubbio, invece, Chiti, Di Gaudio, Mastalli e Mignanelli, i quali questa settimana sono andati avanti con il percorso riabilitativo. Non dovrebbero esserci problemi, infine, per Dossena e Maniero, usciti con qualche acciacco dall’ultima sfida.

Il tecnico Carmine Gautieri dovrebbe schierare così il suo 4-3-3: Pane; Ciancio, Bove, Scognamiglio, Tito; Rizzo, Aloi, Carriero; Micovschi, Murano, Kanoute. Gli ospiti invece non hanno particolari indisponibilità. È per questo che il tecnico Francesco Baldini dovrebbe scendere in campo a specchio rispetto agli avversari con il suo consueto 4-3-3: Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Cataldi, Simonetti; Biondi, Moro, Greco.

QUOTE AVELLINO CATANIA

Le quote della diretta Avellino Catania, offerte dall’agenzia di scommesse Snai, confermano che i padroni di casa in questa ventinovesima giornata del campionato di Serie C – Girone C sono favoriti. La vittoria dei biancoverdi, con il segno 1, si trova infatti a 1,75. Il trionfo degli ospiti, invece, con il segno 2, è fissato a 4,50. Il pareggio, con il segno X, infine, è quotato a 3,55.

© RIPRODUZIONE RISERVATA