Diretta/ Avellino Catanzaro (Serie C) streaming video e tv: irpini per la vetta

DIRETTA AVELLINO CATANZARO: GLI IRPINI CI CREDONO!

Avellino Catanzaro, diretta dal signor Colombo di Como, domenica 8 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Partenio di Avellino, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata nel girone C del campionato di Serie C. Gli irpini continuano a sognare la vetta, anche se l’ultima sfida nel recupero con la Turris, che avrebbe dovuto lanciare in orbita i biancoverdi, si è risolta con un pareggio che ha lasciato l’Avellino a 4 punti dalla vetta del girone occupata dalla Ternana, pur avendo comunque finora disputato due partite in meno rispetto agli umbri. Con la stessa Ternana ed il Teramo, l’Avellino è comunque una delle tre squadre del girone C ancora imbattute e ora proverà a riannodare il filo con la vittoria contro un Catanzaro che dopo 2 punti nelle ultime 3 partite ha visto traballare la panchina del tecnico Calabro. Una nuova sconfitta potrebbe essere fatale al tecnico dei calabresi, che erano comunque partiti con buone ambizioni ma sono riusciti solo a singhiozzo a confermare le loro credenziali in questo avvio di campionato.

DIRETTA AVELLINO CATANZARO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Catanzaro sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO CATANZARO

Le probabili formazioni di Avellino Catanzaro, sfida che andrà in scena presso lo stadio Partenio di Avellino. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Piero Braglia con un 3-5-2: Forte; Dossena, Miceli, Rizzo; Ciancio, Burgio, De Francesco, D’Angelo, Aloi; Berdardotto, Santaniello. Gli ospiti guidati in panchina da Antonio Calabro schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Branduani; Fazio, Martinelli, Pinna; Garufo, Verna, Altobelli, Casoli, Carlini; Di Massimo, Curiale.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Avellino e Catanzaro queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.20, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.10 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.25.



